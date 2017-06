Grădina imposibilă, o insulă de artă despre artă

Galeria Jecza organizează vineri, 23 iunie vernisajul expoziției Grădina imposibilă, care alătură într-un proiect expozițional inedit pe artiștii Dan Beudean, Alex Mirutziu și The Artist and Himself at 29.

Galeria Jecza organizează vineri, 23 iunie, de la ora 19, vernisajul expoziției Grădina imposibilă, curatoriată de Liviana Dan, critic, istoric de artă și curator, fost coordonator al Departamentului de Artă Contemporană din cadrul Muzeului Național Brukenthal Sibiu. Aceasta îi alătură într-un proiect expozițional inedit pe artiștii Dan Beudean, Alex Mirutziu și The Artist and Himself at 29.

Ilustrația muzicală, creată de Drummer in Cosmos, va răsuna în colaborare cu Calabria Entertainment, partener al Galeriei Jecza de mai bine de cinci ani.

Expoziția Grădina imposibilă va rămâne deschisă până în 5 octombrie.

„«Grădina imposibilă»are semnificația unei reconstituiri care devine apoi așa de modernă. Clasicism cu un capital organic, pentru unii – un cer turcoaz, pentru alții – o Evanghelie. Pentru a evita sterilitatea, se folosesc elemente din trecut, elemente poetice, elemente romantice. Evaluând pozitiv, este vorba despre o dimineață răcoroasă, despre lumină, despre o linie elegantă…Drama arhitecturii devine proeminentă de la început. Desenul, video și fotografia devin pasaje performative. Desenul se transformă în gravuri. Video și fotografia sunt produse finale pentru sculptură. Convențiile istorice se concentrează tot pe sculptură”, transmite Sarah Bălăceanu El-Amine, Gallery Assisstant Jecza Gallery.

Reinterpretarea, mai spun ea, recurge la etape pregătitoare sau preliminare, de neatins și radical vulnerabile, astfel că „Grădina imposibilă devine o insulă de artă despre artă”.

Dan Beudean s-a născut în 1980, la Cluj-Napoca, unde a și studiat la Universitatea de Artă și Design. Este considerat de către colegii săi unul dintre cei mai buni desenatori ai generației sale. Înafară de preocuparea lui pentru desen, în ultima perioadă Beudean a realizat o serie de instalații, sculpturi și lucrări video.

Alex Mirutziu face parte din acest colectiv împreună cu el însuși la vârsta de 29 de ani. TAH29 se definește printr-o activitate muzeologică a artistul care e cel mai inartistic cu putință, atunci când înlocuiește sau intră în pielea altcuiva, o observație pe care John Keats și-a asumat-o pe deplin atunci când își hașurează existentă într-o scrisoare adresată lui Richard Woodhouse. TAH29 respiră fenomenologia prezentei și se lasă gravitată de noțiunea filosofului Graham Harman — realitate fără prezență.

Alex Mirutziu s-a născut în 1981 la Sibiu. A urmat studiile la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. Este un artist care, prin performance, instalații sau text, este preocupat de maniera în care spațiul se reorchestrează în urma unei finalități. Se folosește de design pe care-l instrumentează birocratic și adaptează evenimente personale și istorice strunite de o arestare filosofică escortată de onestitate.

A creat The Artist and Himself at 29 (TAH29), un genom trans-istoric și un hiper-obiect care operează și co-activează umorul și ironia retro-activă ca moduri de abordare a locului schimbării și acțiunii din prezent.