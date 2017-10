Conferinţă internaţională despre Frida Kahlo şi arta mexicană, la Galeria Jecza

Fundaţia Triade, coorganizator al Bienalei Art Encounters, şi Galeria Jecza, partener al său, organizează conferința multimedia a curatorului şi expertului în artă mexicană Gregorio Luke, despre arta mexicană, despre Frida Kahlo și Diego Rivera.

Fost atașat cultural al Ambasadei Mexicului la Washington DC, în anii 80, director al Muzeului de Artă Latino-Americană din Long Beach, realizator de emisiuni radio și TV, Gregorio Duke încearcă să apropie cultura înaltă de un public cât mai larg.

„Sunt bine-cunoscute prezentările sale făcute sub forma unor ample spectacole multimedia în aer liber, cu mii de participanți, «Murals Under the Stars», în care îi prezintă pe giganții artei mexicane din secolul al XX-lea. Prezentările sale, adevărate show-uri, cu o largă audiență, pornesc din convingerea lui Gregorio Duke că publicului «înfometat» să-și îmbogățească experiențele artistice i se poate oferi această hrană, fără a se trăda ideea de cultură înaltă”, spun organizatorii evenimentului. Care invită publicul să se lase antrenat de farmecul irezistibil al lui Gregorio Duke care va pleda pentru frumusețea perenă a artei mexicane.

Evenimentul va avea loc joi, 19 octombrie, între orele 19 – 20, la sediul Galeriei Jecza.

Conferința este oferită de către Ambasada Mexicului în România, în colaborare cu Consulatul Onorific al Mexicului la Timișoara.