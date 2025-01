USR Timiş: “AUR luptă împotriva bolnavilor de cancer din vestul României”

Consilierii AUR din Timișoara încearcă să blocheze extinderea clinicii OncoHelp, administrată de asociația cu același nume, care deservește bolnavii de cancer din Vestul României.

AUR, prin Ilie Sârbu, fost candidat la Primăria Timişoara la alegerile de anul trecut, a criticat Municipalitatea pentru că a “înstrăinat” trei parcele de teren în favoarea ONG-ului OncoHelp și a solicitat o dezbatere publică, pentru a pune sub semnul întrebării legalitatea și oportunitatea acestei extinderi, susținute de executivul orașului, transmite USR Timiş. Asta, însă, în ultima zi din cele 117 în care putea să o facă și nu a făcut-o. “Toate acuzațiile AUR s-au dovedit neîntemeiate, singurul obiectiv fiind circul”, atrage atenţia USR Timiş.

Efectul acestui demers al AUR, mai spun reprezentanţii USR Timiş, este întârzierea cu două luni a construirii noului corp al Clinicii Oncohelp, fapt ce va afecta accesul bolnavilor de cancer la tratamentele necesare. “Știți ce înseamnă o lună pentru un bolnav de cancer?”, l-a întrebat Tania Țunaș, pacient oncologic, pe Ilie Sârbu, de la AUR, în dezbaterea publică de marți.

Paula Romocean, vicepreprimar USR al Timișoarei, care a moderat dezbaterea, a declarat susținerea executivului pentru acest proiect și a îndemnat politicienii să caute găsească soluții, nu să pună bețe în roate.

În favoarea proiectului de extindere a vorbit Oana Gheorghiu, președintele Asociației “Dăruiește Viață”, aflată într-un parteneriat cu Asociația OncoHelp din 2014. Ea a subliniatt că Oncohelp este un ONG non-profit, nu o afacere privată, așa cum au insinuat reprezentanții AUR și a răspuns acuzațiilor și ironiilor consilierului Ilie Sârbu: “Am construit un spital de oncologie la București, iar interesul meu aici este că din 2011 am făcut proiecte în Timișoara. Noi, un ONG, am renovat clinica de oncologie pediatrică de la Spitalul «Louis Țurcanu» și nu înseamnă privat. Un ONG nu înseamnă privat, ci înseamnă beneficiu public. Aș vrea să cer tuturor politicienilor din țara asta să oprească acest discurs care este complet antinațional. Ceea ce fac ONG-urile nu este privat, ci este în beneficiu pacienților, ceea ce face și OncoHelp”.

Oana Gheorghiu a reamintit că Asociaţia “Dăruieştre Viaţă” a donat și a făcut împreună cu OncoHelp Secția de Radioterapie a Spitalului de Copii “Louis Ţurcanu” din Timişoara, tocmai în beneficiul pacienților.

“De fiecare dată când ajungem să facem ceva, ne confruntăm cu oamenii din statul român care nu ridică un deget să ajute, ci pun piedici proiectelor. Mi se pare că ar trebui să avem mai multă deschidere, într-o țară în care nu se construiesc spitale, în care avem 100.000 de pacienți bolnavi diagnosticați cu cancer în fiecare an. Aceste dezbateri ar trebui să treacă dincolo de interesele personale sau politice și ar trebui să fiți umăr lângă umăr, indiferent de unde veniți, să ajutați astfel de initiative”, a mai spus Oana Gheorghiu în dezbaterea publică.

Șerban Negru, președintele Asociației, a explicat importanța acestei extinderi pentru pacienții oncologici: “Anul trecut am avut 10.000 de pacienți în tratament, 4.300 de pacienți noi. Am avut 43.000 de internări, asta înseamnă 3600 de internări pe lună. Am avut aproape 40.000 de consultații și toate astea se desfășoară într-o instituție subdimensionată. Nu am venit să cer vreun ban aici. Cer doar îngăduința să putem dezvolta o clădire pentru comunitate. Ați pus întrebarea: ce avem de câștigat? E destul de evident ce avem de câștigat cu toții. Ați spus că suntem un spital privat. E un termen voit peiorativ, care ni se adresează frecvent, atunci când se sugerează, cumva, că am avea vreun interes financiar, că ne interesează banii de fapt. De 20 de ani nu luăm niciun ban de la niciun pacient, niciodată. Acum zece ani, în 31 martie 2015, am inaugurat primul aparat de radioterapie cu tehnologie modernă, în Timișoara și am tratat 12.481 de pacienți la radioterapie. Mai mult de jumătate din ei probabil sunt vindecați pentru că au făcut radioterapie cu tehnologie modernă. Gratuit! Vreo 9.000 dintre ei veneau din alte părți și le-am asigurat casă și masă gratuit, deși statul român nu decontează cazarea la pacienții internați pe spitalizare de zi, din resurse proprii, prin donații. Statul român, sistemul, e depășit și noi încercăm să suplinim deficiențele sistemului.”

Primăria Timișoara a organizat marţi, 14 ianuarie, o dezbatere publică referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru extinderea zonei de servicii medicale și funcțiuni complementare pentru Oncohelp.

Potrivit Municipalităţii, proiectul de HCL vizează extinderea unei funcțiuni medicale existente, cu o importanță deosebită pentru sănătatea publică și impact social major, atât la nivel local, cât și regional. Documentația propusă are toate avizele tehnice necesare și o valabilitate de trei ani, timp în care investițiile prevăzute pot fi demarate. Proiectul de hotărâre poate fi consultat la acest link.