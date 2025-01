Concert de muzică tradițională macedoneană, pe scena pe Filarmonicii Banatul

Orchestra Filarmonicii Banatul Timișoara va susţine un concert de muzică clasică cu influențe de jazz şi va interpreta inclusiv muzică tradițională macedoneană, alături de unul dintre artiștii în rezidență ai Filarmonicii, pianistul Simon Trpčeski, și de ansamblul pe care îl conduce, Makedonissimo.

Concertul va avea loc vineri, 17 ianuarie, la Sala Capitol, şi va fi condus de maestrul Radu Popa. Concertul va fi deschis cu selecțiuni din Suita pentru orchestră de varietăți, de Dmitri Șostakovici, care va fi urmată de una dintre cele mai îndrăgite lucrări ale tuturor timpurilor, Rhapsody in Blue, de George Gershwin. Lucrarea îl va avea ca solist pe Simon Trpčeski, cel care, în a doua parte a concertului, va expune publicului vastul univers sonor al muzicii tradiționale macedonene, împreună cu Hidan Mamudov (clarinet, saxofon și caval), Vladimir Krstev (vioară), Alexander Somov (violoncel) și Vlatko Nushev (percuție).

Biletele pot fi cumpărate de la casierie ori din Librăriile Cărturești sau online, de pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara sau de pe myticket.ro.

Născut în Macedonia, în 1979, Simon Trpčeski este absolvent al Facultății de Muzică de la Universitatea Ss. Cyril and Methodius University din Skopje, unde a studiat cu profesorul Boris Romanov. În 2003, a fost distins cu Premiul Tânărului Artist al Societății Filarmonice Regale, iar în 2009, a primit Ordinul Prezidențial de Merit pentru Macedonia, o decorație acordată demnitarilor străini și naționali responsabili pentru afirmarea Macedoniei în străinătate. În 2011, a devenit primul laureat al titlului de Artist Național al Macedoniei.

Simon Trpčeski a fost lăudat atât pentru virtuozitatea sa puternică și abordarea profund expresivă, cât și pentru prezența sa carismatică pe scenă. Lansat pe scena internațională în urmă cu 20 de ani, ca artist BBC New Generation, a colaborat cu peste o sută de orchestre de pe patru continente, inclusiv London Symphony Orchestra, Philharmonia Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Orchestre National de France, Royal Concertgebouw Orchestra, Deutsche Sinfonie-Orchester Berlin și Dresden Philharmonic, Berlin Radio Symphony Orchestra, NDR Elbphilharmonie, Tonhalle-Orchester Zürich, Russian National Orchestra, Teatro Colón, în timp ce în America de Nord, este un solist frecvent cu Orchestrele Cleveland și Philadelphia, Los Angeles și New York Philharmonics și Chicago, San Francisco, St. Louis, Seattle și Baltimore Symphonies. A cântat, de asemenea, cu New Japan Philharmonic, NHK Symphony Orchestra, Filarmonicile din Seul și Hong Kong, precum și cu Orchestrele din Sydney, Melbourne și Noua Zeelandă.

Solist foarte solicitat, pe lista lungă a dirijorilor remarcabili cu care a lucrat se numără Lorin Maazel, Vladimir Ashkenazy, Marin Alsop, Gustavo Dudamel, Cristian Măcelaru, Gianandrea Noseda, Vasily Petrenko, Charles Dutoit, Jakub Hrůša, Vladimir Jurowski, Susanna Mälkki, Andris Nelsons, Antonio Pappano, Robert Spano, Michael Tilson Thomas, Gabriel Bebeșelea și David Zinman. Relația sa de lungă durată cu Royal Liverpool Philharmonic, consolidată în continuare în timpul mandatului lui Vasily Petrenko, a produs o discografie vastă.

Makedonissimo, proiectul gândit de remarcabilul pianist Simon Trpčeski, a avut premiera mondială pe 18 mai 2017, la Festivalul de la Ludwigsburg, Germania. Acest proiect include împletiri de dansuri macedonene cu mai multe cântece care aduc farmec întregii dimensiuni instrumentale a acestui proiect. Lucrările pe care ansamblul le interpretează au fost atent selectate de Simon Trpčeski și profesioniști de la Institutul de Folclor „Marko Cepenkov” și Ansamblul de dansuri și cântece populare „Tanec” din Macedonia. Repertoriul este o evocare a muzicii copilăriei pianistului, lucrări ce redau bucuria ce caracteriza întrunirile de familie. Totodată, acest proiect a reprezentat și o altă oportunitate extraordinară de a colabora cu compozitorul macedonean Pande Shahov, care a transcris 80 de minute de muzică folclorică.

Ansamblul Makedonissimo a participat cu succes la evenimente din Franța, Germania, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovenia, Țările de Jos, Regatul Unit și Coreea de Sud, unde a fost transmis în direct pe YouTube.