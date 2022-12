Cristian Măcelaru și Roxana Constantinescu, pe scena Filarmonicii Banatul

Doi muzicieni de talie internaţională, Cristian Măcelaru şi Roxana Constantinescu, vor susţine la Timişoara un concert simfonic extraordinar, împreună cu Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul.

Concertul va avea loc miercuri, 14 decembrie, de la ora 19, acum fiind pentru a doua oară când Cristian Măcelaru urcă pe scena Sălii Capitol. În program sunt incluse Legendele nr. 4 și 6, op. 59, B. 122 de Antonín Dvořák, Tablouri marine, op. 37, de Edward Elgar, Poemul simfonic Moarte și transfigurație, de Richard Strauss, şi Preludiul la opera Tannhäuser, de Richard Wagner.

Cristian Măcelaru, recunoscut pe plan mondial drept unul dintre cei mai importanţi dirijori ai generaţiei sale, este dirijorul principal al renumitei orchestre WDR Sinfonieorchester din Köln și director artistic al Orchestrei Naționale a Franței. În 2020 a câștigat Premiul Grammy la categoria „Cea mai bună interpretare instrumentală solo”, pentru albumul ce cuprinde lucrări de Wynton Marsalis, înregistrat alături de Orchestra Simfonică din Philadelphia, având-o ca solistă pe violonistă Nicola Benedetti.

Născut la Timișoara în anul 1980, Cristian Măcelaru a studiat vioara la Liceul de Muzică „Ion Vidu” și apoi vioara și dirijatul în SUA, la Interlochen Arts Academy din Michigan, University of Miami din Florida, și la Rice University din Houston. Cariera de dirijor și-a început-o alături de Orchestra din Philadelphia, ansamblu pe care l-a dirijat, începând cu anul 2010, de peste 100 de ori.

Colaborează cu Orchestrele Simfonice din New York, San Francisco, Chicago, Cleveland, Houston, Baltimore, Los Angeles, Toronto, Seattle, Detroit, precum și cu Bayerischen Rundfunk Symphonieorchester, Royal Concertgebouw Orchestra, Staatskapelle Dresden, Gewandhausorchester Leipzig, Deutsches Symphonieorchester Berlin, City of Birmingham Symphony Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Hallé Orchestra, Vienna Radio Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC Symphony, São Paulo Symphony Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, City of Birmingham Orchestra, Hessischer Rundfunk Sinfonieorchester Frankfurt, Rotterdam Philharmonic, Orchestra Métropolitain din Montréal, Melbourne Symphony Orchestra, Romanian Chamber Orchestra sau Gothenburg Symphony Orchestra.

Mezzosoprana de talie mondială Roxana Constantinescu este renumită pentru complexitatea muzicalității sale, pentru capacitatea ei de a aborda stiluri diferite cu aceeași frumusețe, devotament și onestitate. Recent a debutat în Tetralogia de Richard Wagner alături de Filarmonica din Dresda, sub bagheta renumitului Marek Janowski. A apărut în recital la Theatre Le Ranelagh in Paris și a concertat alături de Orchestra Radio Poloneza și Josep Pons. A avut debutul la Opéra de Paris, cu rolul Bradamante, din Alcina, de Händel, și a revenit la Festivalul “George Enescu” de la București sub bagheta lui Jose Cura. A interpretat cu succes rolul principal din Juditha Triumphans, de Vivaldi, la Opera Națională Greacă, o nouă producție filmată de Mezzo TV și difuzată în întreaga lume. A susținut cu mare succes un turneu european de concerte alături de Balthasar Neumann Chor and Ensemble, sub bagheta lui Thomas Hengelbrock. De asemenea, a concertat, printre altele, la Konzerthaus Wien, Luxembourg Philharmonie, Laeiszhalle Hamburg și Essen Philharmonie. A debutat în Requiem-ul lui Verdi, la Auditorium di Milano, și a revenit să lucreze cu Masaaki Suzuki și Seattle Symphony. În domeniul operei, ultimele sale spectacole au fost la Opera de Montpellier, în Visul nopții de vară, a lui Britten – rolul Hermia, precedate de apariții de succes la Opera de Oviedo și la Teatro Lirico di Cagliari în rolul principal din opera Carmen. Sezonul trecut a început cu Simfonia nr. 9, de Beethoven, la Festivalul “George Enescu” din România, urmat de un Concert de gală cu Roberto Alagna, la Musikkens Hus Aalborg, și un program de Mozart și Bach la Sala de concerte Ceaikovski, la Moscova.

Roxana Constantinescu a făcut debuturi foarte apreciate la Opera din Zürich și la Teatro la Fenice în rolul Adalgisa, în Norma; la Opera israeliană, ca Fenena, în Nabucco; la L’Opéra Royal de Versailles, ca Emira, într-o nouă producție de Siroe; la Teatro dell’Opera di Roma, în Manon Lescaut; și la Filarmonica din Los Angeles într-o nouă producție Così fan tutte. Alte spectacole au inclus Rosina în Bărbierul din Sevilla, la Wiener Staatsoper, Deutsche Oper Berlin și New National Theatre Tokyo; Despina, în Così fan tutte, și Zerlina, în Don Giovanni, pentru Los Angeles Opera; Nicklausse, în Les Contes d’Hoffmann într-o nouă producție la Theater an der Wien; Dorabella, în Così fan tutte, și Fatime, în Oberon, la Théâtre du Capitole Toulouse.

În perioada 2007-2010, Roxana Constantinescu a fost membră a ansamblului de soliști ai Operei de Stat din Viena. A colaborat cu Orchestra Simfonică din Chicago, Filarmonica din Viena, Filarmonica din München, Orchestra simfonică din Toronto, Orchestra simfonică a radioului bavarez, Orchestra simfonică din Seattle și Orchestra simfonică Radio Stuttgart ș.a. A susținut, de asemenea, recitaluri la Carnegie Hall New York, Wigmore Hall Londra, Musikverein Vienna, Abbaye de Lessay și Goethe’s House, Disney Hall Los Angeles.

A realizat înregistrări pentru BIS Records, PentaTone Music, Hänssler Classic, OEHMS Classics, SWR, CSO Resound, Artmode Records, Weltbil și Carus Verlag. Înregistrarea sa pe CD-ul Pulcinella (Stravinski), sub bagheta lui Pierre Boulez, a fost nominalizată în 2010 pentru Premiul Grammy.

Evenimentul este organizat de Filarmonica Banatul Timișoara, în cadrul unui program finanțat din bugetul local al Primăriei Timișoara. Biletele pot fi cumpărate de la casieria instituției sau online de pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara ori de pe myticket.ro.