Bienala Art Encounters transformă, din nou, Timişoara în capitală națională a artei contemporane

Peste 100 de artiști și 5000 mp de artă contemporană vor fi la Bienala Art Encounters 2021, cel mai important eveniment de artă contemporană din România. Cea de-a patra ediție a Bienalei, care va avea loc la Timişoara, în toamna acestui an, a fost prezentată la nivel naţional, marți, 13 iulie, în cadrul unui eveniment în prezența presei și a partenerilor naționali.

Singurul eveniment timișorean organizat pentru a treia ediție la rând sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și unicul eveniment de arte vizuale din țară care deține această distincție, Bienala Art Encounters va fi curatoriată anul acesta de Kasia Redzisz și Mihnea Mircan.

Bienala va fi organizată între 1 octombrie – 7 noiembrie 2021, timp în care Timișoara redevine capitala națională a artei contemporane, găzduind cea mai relevantă bienală de artă contemporană de pe axa Veneția – Istanbul.

Sub titlul-umbrelă Our Other Us, cea de-a patra ediție a Bienalei Art Encounters, spun organizatorii, contribuie la transformarea Timișoarei în emblema evenimentelor de artă contemporană din România, devenind ceea ce filmul este pentru Cluj-Napoca și teatrul – pentru Sibiu. Expozițiile vor include peste 100 de artiști, printre lucrările expuse numărându-se opere care au făcut parte din evenimente internaționale majore dedicate artei, precum Bienala de la Veneția.

Bienala Art Encounters, anunţă organizatorii, se pregătește să întâmpine câteva zeci de jurnaliști naționali și internaționali, invitați de la muzee de renume internațional precum Tate Modern și Centre Pompidou. Vor fi pregătiţi 5.000 mp de artă contemporană în şapte spații, unde vor fi expuse lucrările a peste 100 și, de asemenea, 19 lucrări special comisionate. Organizatorii aşteaptă în jur de 10.000 de vizitatori și 3.000 de adulți și copii participanți la programul de mediere culturală.

Cele două proiecte curatoriale propuse de Mihnea Mircan și Kasia Redzisz, Peisaj în oglindă convexă / Landscape in a Convex Mirror și Cum să coabităm / How to Be Together vor include 19 lucrări comisionate special pentru eveniment, între care opt ale artiștilor români, întărind angajamentul Bienalei de a sprijini artiștii emergenți.

Alături de cele două expoziții de artă contemporană, Bienala Art Encounters va explora istoria conexiunii dintre artiști și natură în Europa de Est și Centrală printr-o expoziție curatoriată de Kasia Redzisz. Având la bază o activitate de cercetare ce a pornit de la grupul timișorean Sigma, aceasta abordează practici legate de mediul înconjurător din regiune, relevând contribuția nuanțată și radicală a artiștilor non-vestici la canoanele artei anilor 1960 și 1970.

Cele trei expoziții vor fi completate de Aripa secretă / Secret Wing, un proiect organizat de Fundația Interart Triade și Muzeul Național de Artă Timișoara. Expoziția reprezintă o colaborare între curatoarea internațională Maria Rus Bojan și poetul și filosoful Bogdan Ghiu, și examinează discursurile artistice ale anilor 1980 și pe cele ulterioare, din perspectiva poeziei. Aripa secretă preia titlul unui cunoscut volum al poetei Mariana Marin (1956-2003), unul dintre autorii emblematici ai Generației 80, și reunește lucrări din importante colecții particulare din Olanda și România.

Programul de mediere culturală dedicat copiilor și grupurilor organizate din grădinițe, școli și licee din județul Timiș, dar și cel dedicat publicului adult, va realiza liantul între expozițiile Bienalei Art Encounters, spun organizatorii.

Evenimentele care vor face parte din Bienala Art Encounters vor implica locuri de referință, precum Muzeul Național de Artă Timișoara, sediul Fundației Art Encounters, clădirea de birouri și pavilionul ISHO, Galeria Helios, Muzeul de Transport Public „Corneliu Mikloși”, Institutul Francez din Timișoara și Centrul Cultural Faber.

Gazdele evenimentului de prezentare a Bienalei Art Encounters 2021, care a avut loc marţi, 13 iulie, la Bucureşti, au fost Ovidiu Șandor, președintele Fundației Art Encounters, organizatorul Bienalei, și Diana Marincu, directorul artistic al fundației. La eveniment au fost prezenți, ca invitații speciali, Sergiu Nistor, consilier prezidențial la Departamentul Cultură, Culte şi Minorități Naționale, Steven van Groningen, președintele Raiffeisen Bank, Sorina Jecza, președintele Fundației Interart Triade, iar online au participat curatorii acestei ediții a Bienalei, Mihnea Mircan și Kasia Redzisz, alături de poetul și filosoful Bogdan Ghiu, co-curator împreună cu Maria Rus Bojan al expoziției invitate, Aripa secretă. De asemenea, la eveniment au fost prezenți o parte dintre artiștii care vor participa la Bienala Art Encounters 2021, Nona Inescu, Vlad Nancă, Traian Cherecheș şi Adela Giurgiu.

Reprezentanților Fundației le-a fost înmânată de către consilierul prezidențial Sergiu Nistor diploma de Înalt Patronaj al Președintelui României, această distincție fiind acordată în luna mai în cadrul unui eveniment hibrid.

De asemenea, evenimentul a marcat continuarea colaborării dintre Bienala Art Encounters și Raiffeisen Bank, susținător al Bienalei încă din anul 2015, în calitate de sponsor principal. În anii 2000 Raiffeisen Bank a lansat primul program de mecenat din România prin platforma Raiffeisen Art Proiect, iar în prezent desfășoară proiectul Raiffeisen Art Proiect – Stagiune virtuală, prin intermediul căruia sunt promovate proiectele culturale și artiștii sprijiniți de Raiffeisen Bank.

„Bienala contribuie la crearea unui climat cultural activ care anticipează 2023, anul în care Timișoara va deține titlul de Capitală Culturală Europeană, iar Bienala Art Encounters va inaugura cea de-a cincea ediție”, mai spun organizatorii evenimentului.