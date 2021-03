Alin Nica: „Nu sunt de acord cu carantinarea fără discernământ a Timișoarei și a zonei periurbane”

Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, consideră decizia de carantinare a Timișoarei și a zonei periurbane, pentru care a insistat primarul Timișoarei, Dominic Fritz, ca fiind soluția minimului efort pentru administrația locală. Acesta anunță că va solicita, la centru, alocarea unui număr suplimentar de vaccinuri și compensație financiară pentru operatorii economici afectați de restricții. Primarul Dominic Fritz spune că a pledat pentru carantinarea zonei metropolitane cu „inimă grea”.

După anunțul Comitetului Județean de Situații de Urgență Timiș care a decis, azi, intrarea în carantină a Timișoarei și a zonei periurbane, președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, transmite că el propus o altă abordare a gestionării pandemiei Covid-19, una inteligentă, dar că în Comitetul Județean de Situații de Urgență Timiș a câștigat „soluția minimului efort pentru administrația Timișoarei”.

Alin Nica îi solicită public primarului Timișoarei, Dominic Fritz, un plan coerent de măsuri anti-covid-19, bazat pe indicatori și cifre, „care să completeze carantina formală, cu speranța că sutele de mii de cetățeni afectați vor avea parte și de altceva în afară de restricții înmulțite și înăsprite”.

În așteptareacestui plan de măsuri, președintele CJ Timiș anunță că se va adresa Ministerului Sănătății, căruia îi va cere alocarea unui număr suplimentar de vaccinuri, și Ministerului Economiei, unde va solicita compensație financiară pentru operatorii economici „distruși financiar de restricții și închideri obligatorii”.

Ieri, Alin Nica anunța, pe pagina sa de Facebook, că nu este de acord cu carantinarea „fără discernământ” a Timișoarei și a zonei periurbane. „În cadrul discuțiilor de astăzi (vineri, 5 martie – a.c.) cu șeful DSU, Raed Arafat, cu directorul DSP Timiș și cu primarul Timișoarei am solicitat cifrele, datele și previziunile pe baza cărora se încearcă instituirea carantinei. Până în momentul de față nu am primit argumente solide astfel că decizia mea este împotriva unei carantine formale, lipsite de eficiență. Dincolo de respectarea distanțării sociale și a normelor de igienă, Timișoara are nevoie de vaccinuri, de o informare corectă și responsabilă a locuitorilor și o abordare care să vizeze deopotrivă sectorul medical, cel economic și pe cel al educației”, declara, ieri, Alin Nica.

Președintele CJ Timiș atrăgea atenția că, dacă se va insista pe necesitatea carantinării Timișoarei și a zonei periurbane, este necesară adoptarea în paralel a câtorva măsuri: libertate de deplasare pentru persoanele vaccinate și pentru cele care au făcut deja boala, sprijin financiar compensatoriu de urgență pentru operatorii economici afectați și alocarea de către Ministerul Sănătății a unui număr suplimentar de vaccinuri.

„În toamna anului trecut, la o rată de infectare comparabilă sau chiar mai mică dacă luam în considere faptul că au fost introduse în calcul și focarele, a fost solicitată carantina pentru Timișoara și a fost respinsă. Închei cu o întrebare retorică: ce s-a schimbat de atunci?”, întreba retoric Alin Nica.

La rândul său, primarul Dominic Fritz spune că a pledat pentru carantinarea zonei metropolitane cu „inimă grea”. „Cu o inimă grea, am tras astăzi frâna de urgență. După ce am văzut cifrele, proiecțiile, rapoartele am votat pentru măsuri mai restrictive, adică pentru carantinarea zonei metropolitane, inclusiv Timișoara, începând cu noaptea de duminică spre luni. Am fost 30 din cei 38 prezenți în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru această decizie. Nu sunt genul de politician care se ascunde în spatele unor comisii și comitete. Sunt acel gen care-și asumă hotărârile și urmările lor; cu orice risc politic”, transmite, pe pagina sa de Facebook, Dominic Fritz.

Comitetul Județean de Situații de Urgență Timiș a decis azi că de luni, 8 martie, Timișoara, Moșnița Nouă, Ghiroda, Giroc și Dumbrăvița vor intra în carantină, pentru 14 zile.

Direcția de Sănătate Publică Timiș anunța că astăzi, în județ, rata de infectare la o mie de locuitori este 5,48, în Timișoara este 7,49, la Ghiroda – 6,63, la Dumbrăvița – 10,28, la Giroc – 10,56, iar la Moșnița Nouă – 11,26.