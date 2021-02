Alin Nica: „Din primele zile de mandat, am trecut Timișoara pe lista priorităților Consiliului Județean Timiș”

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, şi primarul Timişoarei, Dominic Fritz, au fost la Compania Națională de Investiții și la Ministerul Culturii, pentru a discuta despre proiecte majore pentru Timişoara.

La Compania Națională de Investiții, discuţiile celor doi cu oficialii din Bucureşti au vizat construirea Stadionului și a Sălii Polivalente, iar la Ministerul Culturii, proiectul Timișoara capitală culturală europeană.

„Nu este un secret că acord importanță drumurilor din județ, infrastructurii și bunelor relații cu primarii din teritoriu, oricât de mici ar fi localitățile lor. Ce se știe mai puțin este faptul că, din primele zile de mandat, am trecut municipiul Timișoara pe lista priorităților Consiliului Județean Timiș. Am în vedere proiecte strategice, de anvergură, pentru care am produs mai mult decât idei, am creat oportunități de finanțare și de implementare”, a transmis, pe pagina sa de Facebook, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica.

Acesta mai spune că prea mult timp a existat un clivaj între administrarea locală a Timișoarei și guvernarea județeană. „Primăria Timișoara are nevoie de ajutor, iar Consiliul Județean Timiș va face tot posibilul să aducă resurse atât în bani, cât și în expertiză. Drept dovadă, alături de mine, l-am avut pe Dominic Fritz, primarul Timișoarei, împreună cu care am promovat interesele timișorenilor la București”, a adăgat Alin Nica.