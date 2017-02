Societatea Timişoara: „…nimeni şi nimic nu ne mai poate intimida”

Societatea Timişoara cere public Guvernului Grindeanu să abroge ordonanţele de urgenţă privind modificarea Codului Penal şi de Procedură Penală şi demisia ministrului Justiţiei. Reamintindu-i că „…nimeni şi nimic nu ne mai poate intimida”.

Societatea Timişoara, păstrătoare a valorilor Revoluţiei române din perioada 15 Decembrie 1989 – 15 iunie 1990, cere Guvernului României, într-o scrisoare deschisă semnată de preşedintele societăţii, Florian Mihalcea:

1. Să abroge ordonanţele de urgenţă referitoare la modificările Codului Penal şi ale Codului de Procedură Penală, în interiorul termenului de la care acestea produc efecte.

2. Să respecte statul de drept, separarea puterilor în stat şi instituţiile statului şi să nu permită prin acţiuni îndreptate împotriva justiţiei, alunecarea spre dictatură.

3. Să demită imediat ministrul Justiţiei.

4. Să protejeze cetăţenii României care participă la proteste, să nu iniţieze şi să nu permită diversiuni şi violenţe care să compromită manifestaţiile paşnice ale demonstranţilor anti-guvernamentali.

5. Să nu iniţieze niciun act legislativ care ar diminua competenţele DNA în interesul unui aparent grup infracţional constituit la nivelul conducerii PSD. Să nu întreprindă nicio acţiune prin care s-ar încerca influenţarea actului de justiţie, profitând politicienilor care încalcă legea.

6. Să aibă mereu în vedere că cei care au luptat în Decembrie 1989 pentru democraţie şi pentru statul de drept nu vor permite niciodată nicio încercare de impunere dictatorială a unui grup ce nesocoteşte valorile pentru care unii şi-au dat viaţa.

Societatea Timişoara îşi încheie comunicatul, reamintind deviza sub care a fost scrisă, în 11 martie 1990, Proclamaţia de la Timişoara: “După ce am înfruntat şi am învins, fără ajutorul nimănui, unul din cele mai puternice sisteme represive din lume, nimeni şi nimic nu ne mai poate intimida.”