Marta Petreu îşi lansează la Timişoara cel mai recent volum

Librăria La Două Bufniţe, din Timişoara, va găzdui lansarea celui mai recent volum al Martei Petreu, apărut la Editura Polirom, în anul 2016, Generaţia ’27 între Holocaust şi Gulag. Mircea Eliade şi Klaus Mann despre generaţia tânără.

La lansarea de carte, care va avea loc miercuri 8 martie, de la ora 18, alături de autoare vor participa Adriana Babeţi, Simona Constantinovici, Dana Percec şi Ciprian Vâlcan.

„Ca să pot înţelege textele lui Eliade, Cioran, Eugen Ionescu, Noica, Sebastian, Miron Radu Paraschivescu, Belu Zilber şi ceilalţi, ca să pot deci înţelege ce şi cum cu generaţia ’27, a trebuit să învăţ cât am putut eu de bine istoria României, ba chiar a Europei. Încet, încet, am înţeles că generaţia ’27 a fost nu un fenomen original al României, ci un fenomen care face parte dintr-unul european, din ceea ce Klaus Mann a numit generaţia sa tânără şi europeană. Şi, tot aşa, am înţeles că timpul (perioada dintre cele două războaie mondiale), locul (România, ţara abia formată că «România Mare», aşezată la periferia estică a Europei) şi formula noastră culturală (România a fost şi mai este încă o ţară imitatoare care, în perioada interbelică, a preluat sârguincios noutăţile din Europa, iar noutatea acelor ani a fost atitudinea revoluţionară, antidemocrată şi prototalitară) şi-au pus pecetea asupra tuturor faptelor săvârşite de aceşti străluciţi membri ai generaţiei ’27. Despre aceste lucruri şi despre altele, conexe, studiate de mine, am scris în paginile de faţă. Atâta cât am putut eu de bine”, spune Marta Petreu.

În 2011, Editura Polirom a iniţiat seria de autor „Marta Petreu”, în care au apărut până în prezent: romanul Acasă, pe Câmpia Armaghedonului, care a obţinut premiul „Cartea Anului 2011”, acordat de România literară şi Fundaţia Anonimul, şi premiul pentru cea mai bună carte de ficţiune a anului 2011, decernat la Gală Industriei de Carte din România, Apocalipsa după Marta (integrală a poeziei editate până în 2011), Cioran sau un trecut deocheat, De la Junimea la Noica. Studii de cultură românească, Filosofia lui Caragiale O zi din viaţa mea fără durere, Ionescu în ţara tatălui, Jocurile manierismului logic, Filosofii paralele, Biblioteci în aer liber, Asta nu este viaţa mea (poezie) şi Diavolul şi ucenicul său: Nae Ionescu – Mihail Sebastian.

Pentru cărţile ei, Marta Petreu a primit numeroase premii naţionale şi internaţionale. Mai multe volume ale sale (poezie, romanul Acasă, pe Câmpia Armaghedonului, studii asupra culturii româneşti) au fost traduse şi publicate în Franţa, SUA, Italia, Ungaria, Serbia şi Elveţia.

Marta Petreu este scriitor şi profesor, doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti. Face parte din gruparea literară „Echinox”, fiind şi membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a Fundaţiei Culturale „Apostrof”. Este profesor de istoria filosofiei româneşti la Universitatea „Babes-Bolyai”, din Cluj Napoca, şi redactor-şef al revistei Apostrof, mensual editat de Uniunea Scriitorilor din România.

A debutat editorial în 1981, cu volumul de poeme Aduceţi verbele. Alte volume de poezie: Dimineaţa tinerelor doamne (1983), Loc psihic (1991), Poeme neruşinate (1993), Cartea mâniei (1997), Apocalipsa după Marta (1999), Falanga (2001), Scara lui Iacob (2006), Asta nu este viaţa mea (2014).

Ca eseist şi istoric al filosofiei româneşti, a publicat volume precum Teze neterminate (1991), Jocurile manierismului logic (1995), Un trecut deocheat sau „Schimbarea la faţă a României” (1999), Ionescu în ţara tatălui (2001), Filosofia lui Caragiale (2003), Filosofii paralele (2005), Despre bolile filosofilor. Cioran (2008), Diavolul şi ucenicul său: Nae Ionescu – Mihail Sebastian (2009).

A publicat, sub titlul Conversaţii cu… (2004 şi 2006), două volume de interviuri cu personalităţi ale vieţii intelectuale româneşti. A gândit şi alcătuit mai multe volume tematice de confesiuni. A prefaţat şi îngrijit ediţii de carte de filosofie şi de literatură (Nae Ionescu, Bucur Tincu, Constantin Radulescu-Motru, Radu Stanca, D.D. Roşca, Alexandru Vona s.a.).