Despre năsoase, la „Bufniţe”

Cartea năsoaselor & prietenii ei îşi dau întâlnire cu publicul la librăria La Două Bufniţe, din Timişoara.

Într-un ritm alert, cu umor, o fină ironie și o mulțime de referințe culturale, Editura Vellant şi Librăria La Două Bufniţe vă invită să pășiți în lumea nebună, colorată și plină de miez din Cartea năsoaselor.

Vineri, 27 ianuarie, de la ora 18, scriitoarea Daniela Raţiu și bloggeriţa Adina Borcan vor introduce publicul prezent în lumea Ditai-Năsoeză, iar Alexandra Rusu, cea care a (tran)scris pățaniile motanierului, va fi prezentă pentru a povesti despre încântătorul univers Ditai-Năsoez.

„Indiferent de mărimea nasului dumneavoastră, sunteți așteptați să participați la adunare!”, anunţă Raluca Selejan, managing partner al Libvrăriei La două bufniţe.

Această carte fermecătoare, transmite Editura Vellant, a apărut doar pentru a-i contrazice pe cei care cred că nu se mai scriu basme şi poveşti în ziua de astăzi. „Prinţese, Feţi-Frumoşi, castele şi palate, tot arsenalul poveştilor de demult, e completat de internet, avioane sau concursuri de frumuseţe prezentate de Megastaruri într-un basm modern, o carte de aventuri sau o fabulă cu tâlc. Motanul Maurizio Furlini e povestitorul, plin de aroganţă şi lăudărăşenie, ce vă face cunoscute aventurile sale de consilier plătit regeşte şi vă dezvăluie cum cele trei prinţele din Regatului de Ditai-Nasul vor ajunge să înţeleagă câtă frumuseţe şi perfecţiune trebuie să dezvăluie un nas. Povestea plină de umor a Alexandrei Rusu este însoțită de ilustrațiile special realizate pentru această carte de Loreta Isac”, mai spun reprezentanţii Vellant.

„Pentru mine, e o carte despre mărime, despre ființe care nu se potrivesc nicicum cu lumea lor. Și nu e că nu vor să se adapteze. Chiar vor, chiar încearcă. Dar, dacă ele cresc, lumea le vrea mici. Dacă se micșorează, lumea le vrea mari. Și tot așa. Nu știu dacă e o carte pentru copii, deși mi s-a spus că e, cum nu știu dacă e o carte veselă, deși multă lume a râs cu lacrimi. Cred că e pentru oricine s-a simțit vreodată așa cum am descris mai sus. Ilustrația Loretei Isac e o poveste în sine, uneori chiar o altă poveste decât cea scrisă, a fost un proces plin de adrenalină. Sunt niște desene puternice, vreau să-mi tatuez unul dintre ele”, spune Alexandra Rusu.

Alexandra Rusu este editor de carte, digital copywriter, co-fondator Booktopia.ro. A publicat în Evenimentul zilei, New York Times Book Review, Cosmopolitan, The Institute și în antologia De la Waters la Similea: Oameni cool scriu despre muzica lor, apărută la Edutura Humanitas, în 2013.

Loreta Isac, ilustratoarea Cărții năsoaselor, este şi artist. Printre expozițiile personale se numără Untitled forest (2013), The End of the Bunny Year și Bunny Year (2011). A ilustrat Rețete alese pentru prinți și prințese, de Anca Lungu (2015) și A opta povestire fără titlu, de Silvia Marinescu (Editura Vellant, 2015).