Deputatul PMP Cornel Sămărtimean: „PSD minte și sfidează din nou Timișoara și Timișul”

Un parlamentar de Timiş a făcut două amendamente la bugetul de stat, solicitând finanţare pentru două investiţii majore ale Timişoarei. Ambele i-au fost, însă, respinse.

Unul dintre amendamentele despuse de deputatul PMP de Timiş Cornel Sămărtimean la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, a vizat alocarea sumei de 270 de milioane de lei pentru demararea procedurilor de finanțare și execuție a lucrărilor de finalizare a șoselei de centură, varianta de ocolire sud a municipiului Timișoara.

Amendamentul i-a fost respins cu argumentul că sursa de finanțare precizată nu se justifică: „Responsabilitatea stabilirii priorităților în realizarea obiectivelor de investiții și repartizarea fondurilor revine ordonatorului principal de credite, potrivit Legii 500/2002 privind finanțele publice”. Cornel Sămărtimean contrazice însă acest răspuns şi spune că a solicitat ca sursa de finanțare să fie din bugetul CNAIR, instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.

Un alt amendament depus de deputatul PMP de Timiş la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 a vizat alocarea sumei de un milion de lei pentru finalizarea lucrărilor de construcție la noul corp de clădire al Spitalului de copii „Louis Țurcanu”. Şi acest amendament a fost respins cu motivația: „Nu este prevăzută concret sursa de finanțare și nici poziția la care se dorește alocarea sumei.” Cornel Sămărtinean declară că a solicitat ca sursa de finațare pentru acest obiectiv să fie alocată de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății.

Deputatul timişean afirmă că ambele motivări de respingere vin în contradicție cu declarația dată de primul-ministru Sorin Grindeanu, în 25 ianuarie, unei publicaţii locale. Potrivit premierului, „centura Timișoarei are prevăzuți bani în bugetul CNAIR, iar pentru construcția noului corp al spitalului de copii vor fi alocați, de la bugetul de stat, 10 milioane de lei. Chiar dacă nu are filă separată în bugetul Ministerului Transporturilor, Centura de Sud a Timișoarei va primi, totuși, fonduri în 2017. Această șosea are o sumă prevăzută în bugetul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere”.

Având în vedere motivația respingerii acestor amendamente de către comisiile reunite de specialitate din Senat și Camera Deputaților , Cornel Sămărtinean afirmă că „și în acest mandat, PSD continuă să mintă și să sfideze locuitorii Timișoarei și ai Timișului. PSD a făcut din minciună o politică de guvernare, o politică de stat.”