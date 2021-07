„Ultima difuzare la București”, în proiecţie la Timişoara

Institutul Francez din Timișoara în parteneriat cu Comunitatea Evreiască din Timișoara organizează proiecția filmului Ultima difuzare la București, povestea reală incredibilă a unui proces de dezertare militară.

Proiecția filmulului, care va avea loc marţi, 27 iulie, de la ora 20.30, la sediul Institutului Francez din Timişoara –, va fi precedată de o discuție între regizorul filmului, olandezul Ludi Boeken, și profesorul Marcel Tolcea, de la Universitatea de Vest din Timişoara.

„Acest film abordează o temă la fel de veche ca lumea: cea a răzbunării. Spre deosebire de personajul lui Edmond Dantès, din «Contele de Monte Christo», de Alexandre Dumas, povestea tragică a lui Eliahu Berkovich, aka Tony Nelson, este o poveste adevărată. Povestea spusă în acest film este în multe privințe o tragedie în sensul grecesc al cuvântului, deoarece eroul este incapabil să scape de destinul său, nu poate realiza ceea ce ar trebui să facă. Civilizația noastră a încercat să prevină și să interzică răzbunarea, deoarece este crudă și barbară. «Să nu te răzbuni» este una dintre cele Zece Porunci biblice. Noul Testament merge mai departe citând cuvintele lui Dumnezeu care ia răzbunarea în propriile mâine și o transformă în dreptate… Dar ce se întâmplă atunci când justiția îți este refuzată? O poți accepta și este dublă pedeapsă, pentru că ați fost victima nedreptății și căutarea de dreptate a fost respinsă. De asemenea, te poți răzvrăti și îți poți face singur dreptate. Aceasta este esența răzbunării. Dar, din fericire pentru Eliahu și pentru noi, spectatorii care privim pe ecran povestea incredibilă a unui proces de dezertare militară, am înțeles acest lucru. Și când luminile se aprind după proiecție, suntem de acord cu el”, spune despre acest film istoricul israelian de origine română Elie Barnavi.

Filmul Ultima difuzare la București a fost scris și regizat de Ludi Boeken, alături de actorii Paul Diaconescu, Julia Levy-Boeken, Cristian Balint, Eitan Anner, Tamar Keenan şi Theo Thorn Neagu. Istoricul Alexandra Laignal-Lavastine a fost consilierul științific al filmului.

Ludi Boeken este autorul a numeroase documentare și lungmetraje, printre care On the Road with Socrates, Marga, Deadlines și Britney One more Time.