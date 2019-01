Proiecție specială de ziua lui James Joyce, la Timişoara

Ziua de naștere a unuia dintre cei mai importanți scriitori irlandezi, James Joyce, va fi sărbătorită la librăria La două Bufnițe, din Timișoara, în cadrul JoyceDay.

Evenimentul, sub numele JoyceDay, prin care sunt omagiaţi autorul și opera sa, este organizat sâmbătă, 2 februarie, de la ora 18, la librăria La două Bufnițe, în parteneriat cu Fundația ArtEncounters, și presupune proiecția filmului The Joycean Society, realizat în 2013 de artista Dora García. Acest eveniment are și rolul unui prolog la prezentarea Dorei García care va avea loc în 13 februarie, tot la librăria La Două Bufnițe, în cadrul serilor de prezentări și discuții ale Bienalei ArtEncounters, care se desfășoară sub denumirea Dialogurile Bienalei.

Filmul The Joycean Society se axează pe un grup de lectură din Zürich care se reunește în mod regulat încă din 1986 pentru a citi împreună și a analiza fiecare cuvânt și fiecare propoziție din romanul Finnegans Wake, a lui James Joyce, roman recunoscut pentru complexitatea lui și pentru multiplele lui posibilități de interpretare. „Dora García a documentat aceste sesiuni dintr-un club elvețian care se mândrește cu cea mai bogată bibliotecă cu operele lui Joyce din Europa. Filmul ei, «The Joycean Society», pune accent pe virtuțiile practicii conversaționale, ale interpretărilor literare și a producției colective de sens”, spune Raluca Selejan, Managing Partner La două Bufniţe.

James Joyce s-a născut la Dublin, în 2 februarie 1882. Educat în şcoli iezuite, apoi studiind la University College din Dublin, a fost interesat de literatură şi de limbile străine. În 1902 pleca la Paris să studieze medicina, dar, după un an de privaţiuni, s-a întors acasă, unde mama lui era pe moarte. În 1904 a plecat din nou pe continent, împreună cu Nora Barnacle, cu care s-a căsători în 1931 şi care i-a stat alături toată viaţa şi i-a dăruit o fiică şi un fiu. Din 1905 până în 1915 a locuit la Trieste. În 1907 a publicat volumul de poezie Chamber Music, iar în 1914, după aproape zece ani de luptă cu editorii, care îi considerau textele prea îndrăzneţe, dacă nu chiar imorale, volumul de povestiri Oameni din Dublin (Dubliners), primit cu entuziasm de Ezra Pound. Acesta va deveni, de altfel, marele său prieten, care îl va sprijini constant. În 1915, din cauza intrării Italiei în Primul Război Mondial, Joyce a plecat din Trieste, stabilindu-se la Zürich, unde a rămas până în 1919, pentru ca în 1920 să se mute la Paris. În această perioadă i-au apărut romanul Portret al artistului la tinereţe (A Portrait of the Artist as a Young Man), în 1916, după ce fusese publicat în foileton în revista The Egoist, şi, în 1918, piesa Exiles. În 1922, chiar de ziua lui, vedea lumina tiparului monumentalul Ulise (Ulysses), salutat la apariţie ca o operă de geniu de T.S. Eliot şi Ernest Hemingway. În 1923 a început să lucreze la Finnegan’s Wake, care va fi publicat în 1939. La începutul celui de-al Doilea Război Mondial s-a refigiat la Zürich, unde a murit în 13 ianuarie 1941.

Dora García este una dintre artistele invitate la Bienala Art Encounters 2019. S-a născut în Spania, dar în tinerețe s-a mutat la Bruxelles, unde a trăit timp de 16 ani. A participat în 2007 la Münster Sculpture Projects cu o piesă de teatru în spațiul public, Opera cerșetorului (The Beggar’s Opera). A fost mereu interesată de personaje marginalizate și antieroi ca modele de studiu al statutului social al artistului, în narațiunea rezistenței și a contraculturii. În acest sens, Dora García a realizat lucrări având ca temă centrală poliția politică a DDR, Stasi (Rooms, Conversations, 2006), figura emblematică a comediantului american Lenny Bruce (Just because everything is different it does not mean that anything has changed, Lenny Bruce in Sydney, performance cu o singură reprezentație, Bienala din Sydney, 2008) și originile anti-pshiatriei (seria de cărți Mad Marginal din 2010, The Deviant Majority, 2010).