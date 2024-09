There’s more to the problem, la Meta Spaţiu

Opt artiști internaționali expun la Timişoara, la Meta Spaţiu, sub titlul “There’s more to the problem”. Expoziţia îşi propune să exploreze în mod critic și estetic modul în care textele scrise sunt încorporate în artă, în special în pictură.

Vernisajul va avea loc joi, 26 septembrie, ora 18, la galeria de artă contemporană Meta Spațiu din Timișoara. Curatoriată de Francesco Giaveri, expoziția reunește lucrările a opt artiști internaționali: Stefano Calligaro, Anna Dot, Petra Feriancová, Norbert Filep, Camille Llobet, Cristina Garrido, Sorin Neamțu și Ian Waelder.

Această expoziție, spun organizatorii, își propune să exploreze în mod critic și estetic modul în care textele scrise sunt încorporate în artă, în special în pictură, provocând granițele convenționale dintre cele două forme de expresie. There’s more to the problem abordează întrebări esențiale: este textul pe o pânză o pictură sau doar un text? Cum se transformă percepția noastră asupra mesajului atunci când este reprezentat într-o lucrare de artă vizuală?

“Cu toate acestea, a picta un text reprezintă un proces lent, aproape ascetic. Pictura este mai puternică ca niciodată în lumea artei contemporane, însă juxtapunerea imaginilor și a textelor este peste tot în cultura contemporană la nivel global. De la Instagram la meme-uri, această relație este un aspect cheie al înțelegerii comunicării care ne înconjoară în zilele noastre și spune multe despre modul nostru de viață. Demersul unui pictor de a prezenta un text printr-un limbaj foarte complex și vechi (pictura) este resimțit ca o mare contradicție, deoarece, în lumea contemporană, comunicarea trebuie să fie cât mai rapidă și dinamică. Pe rețelele de socializare, facem adesea greșeli de ortografie întrucât viteza are întâietate asupra acurateții. Pictura, pe de altă parte, este lentă și complexă. Este nevoie de timp pentru a citi și a înțelege un text, și chiar mai mult timp pentru a interpreta un text cuprins într-o pictură. Cu toate acestea, un mesaj scris într-o pictură ne captează imediat atenția, la fel ca o reclamă într-un autobuz sau un meme pe un smartphone. Dar, spre deosebire de acestea, o pictură ne invită să ne oprim, să reflectăm și să pătrundem mai adânc în semnificația sa. Acest lucru se întâmplă probabil pentru că este implicat un proces al traducerii”, spun organizatorii expoziţiei.

There’s more to the problem este dedicată relației dintre texte și imagini și modului în care artiștii invitați prezintă și reprezintă textele. Sunt prezentate texte din perspective diferite pentru a explora contemplarea, narațiunea, lentitudinea și percepțiile comune, ajungând la limitele limbajului însuși, pe care le experimentăm atunci când citim texte ca opere de artă.

Expoziţia, care va putea fi văzută până în 27 octombrie, face parte din proiectul Sci-art your life!, co-finanțat de AFCN.