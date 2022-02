Artişti de la Meta Spațiu Timişoara, în expoziţie la Viena

Among the thorns of the desert. Our eyes full of dust se va deschide pe 1 martie, la 12-14 Contemporary Viena, și este rezultatul unei colaborări îndelungate între două galerii de artă contemporană: Meta Spațiu, din Timișoara, și 12-14 Contemporary, din Viena.

Artiştii care expun sunt Josépha Blanchet, Cosmin Haiaș, Mălina Ionescu, Andreea Medar şi Silvia Moldovan.

Among the thorns of the desert. Our eyes full of dust invită publicul la o reevaluare a modurilor noastre obișnuite de gândire în raport cu ceea ce înseamnă civilizație și sălbăticie, central și marginal. Pentru cei care locuiesc în afara deșertului, în metropole simbol ale civilizațiilor moderne, acesta reprezintă o locație marcată de frică, pierdere, exil și ariditate – rezultat al distrugerii și degradării. Cei care trăiesc între granițele acestuia îmbrățișează, în schimb, acest mediu aparent steril. Pentru ei, spinii deșertului sunt roze vindecătoare.

Titlul expoziției este inspirat dintr-un poem al poetului palestinian Ibrahim Jabra și este o metaforă a ideii că numai curățându-ne ochii de praful prejudecăților putem regăsi frumusețea panoramei deșertăciunilor. „Lucrările de artă expuse transmit idea unei spiritualități a exilului – a fi «singur» înseamnă mai mult decât a fi fizic singur – a fi singur înseamnă o separare de viață, un trop pentru eșec, alienare și izolare într-un mediu atât de viu și dinamic cum poate părea viața marilor orașe. În contrast, ne putem gândi la viața beduinilor și la cultura lor care este una spirituală, comunală și ecologică. Acolo putem găsi indivizi cu adevărat angajați în lume/viață, nu în opoziție cu ea”, spune curatoarea expoziţiei, Mirela Stoeac-Vlăduţi.