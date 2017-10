Societatea Timișoara, evacuată din Bastionul Theresia

Societatea Timișoara, o portavoce a luptei împotriva totalitarismului şi comunismului, având ca principal scop democratizarea societăţii româneşti, a fost evacuată, azi, din Salonul Vega al Bastionului Theresia. La solicitarea Consiliului Județean Timiș.



Societatea Timişoara ocupă Salonul Vega al Bastionului Theresia din anul 1990. Nu a folosit acea locaţie doar spre finalul anilor 2000, când Bastionul a intrat în renovare. După finalizarea lucrărilor de reabilitare, în 2011, CJ Timiş a emis hotărârea 167/19 decembrie 2011, care îi conferea Societăţii Timişoara dreptul de folosinţă a acestui spaţiu.

Anul trecut, CJ Timiş a decis încetarea acestei hotărâri. Tot anul trecut, spun reprezentanţii Societăţii Timişoara, au depus la administraţia judeţeană o adresă prin care au solicitat revenirea asupra deciziei şi reatribuirea spaţiului, pe o perioadă de cinci ani. Nu le-a răspuns nimeni.

Realizând că nu are soluţie pentru a rămâne în acel spaţiu, Societatea Timişoara a început, în mai, demersurile pentru obţinerea statutului de asociaţie de utilitate publică. Cererea le-a fost înregistrată la Secretariatul General al Guvernului şi trimisă apoi Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social. După acest pas, i-au cerut preşedintelui CJ Timiş, Călin Dobra, amânarea sau suspendarea deciziei, până la soluţionarea cererii aflate la Ministerul Consultării Publice. CJ Timiş nu le-a dat, însă, niciun răspuns.

Aşa s-a ajuns ca azi Societatea Timişoara să fie evacuată din acel sediu pe care l-a ocupta 27 de ani. Asta, în condiţiile în care în Bastion, clădire aflată în proprietatea CJ Timiş, sunt, în momentul de faţă, vreo şapte spaţii goale…

„Spaţiile au fost scoase la licitaţie, dar nu se înghesuie nimeni. Bastionul este un spaţiu mort, în care s-a investit enorm, dar în care nu se întâmplă nimic”, afirmă Florian Mihalcea, preşedintele Societăţii Timişoara.

„Sunt 27 de ani de manifestări politico-civice şi culturale de anvergură, aici, în spaţiul Salonului Vega. Datorită nouă s-au întâmplat foarte multe lucruri care au democratizat această ţară. Am avut acest spaţiu în toate regimurile. Am rezistat regimurilor lui Iliescu şi Năstase. Acum am fost alungaţi, pur şi simplu. Asta merităm din partea CJT, să fim alungaţi…”, spune Daniel Vighi, unul dintre membrii fondatori ai Societăţii Timişoara.

Societatea Timişoara a fost fondată în 1990, de un grup de intelectuali timişoreni care participaseră la Revoluţia din Decembrie 1989. Cea mai importantă contribuţie teoretică şi civică adusă de această societate este Proclamaţia de la Timişoara, al cărei Punct 8 sintetizează obiectivul unei lustraţii politice şi morale a societăţii româneşti post-comuniste.

De-a lungul anilor, Societatea Timişoara s-a constituit într-o portavoce a luptei împotriva totalitarismului şi comunismului, având ca principal scop democratizarea societăţii româneşti.

Societatea Timişoara – care a primit, în 2009, Premiul Grupului pentru Dialog Social şi, din partea Regelui Mihai, Decorația “Crucea Casei Regale a României”, pentru păstrarea vie în conștiința publicului a documentului definitoriu al evenimentelor din Decembrie 1989 și al democrației, iar în 2014, Premiul cetăţeanului european, din partea Parlamentului European – rămâne fidelă principiilor enunţate în „Proclamaţia de la Timişoara” şi militează azi, ca în zilele în care s-a născut, pentru democraţie, adevăr, respectarea drepturilor omului şi formarea societăţii civile româneşti.