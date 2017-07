Secretarul general al PSD, Marian Neacşu, la Timișoara pentru a discuta situația PSD Timiş

Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, a anunţat că mâinedupă-amiază se va afla la Timișoara, pentru a purta discuții referitoare la situația organizației județene Timiș, anunţă Agerpres.

“Am discutat despre situația organizației de la Timiș. Nu am luat o decizie propriu-zisă. Am convenit ca în cursul zilei de mâine și poimâine eu să merg la Timișoara și să discut acolo cu toți factorii politici implicați. (…) Au fost discuții exploratorii (cu domnii Dorel Căprar și Petru Andea – n.r) ca până în momentul în care un for politic, fie BPN, fie CExN, stabilește o conducere interimară, cei doi, domnul Căprar, ca lider la Arad, și domnul Andea, ca decan de vârstă, să coordoneze activitatea filialei Timiș”, a afirmat, azi, după ședința Biroului Permanent Național al PSD. Marian Neacșu, citat de Agerpres.

Acesta mai spune că, în acest moment, conducerea este asigurată de actualul președinte executiv al PSD Timiș, Călin Dobra.

Totodată, secretarul general al PSD a mai spus că un alt motiv pentru care va merge în Timiș este ca să se asigure că decizia CExN în cazul lui Sorin Grindeanu va fi pusă în aplicare.

“După cum știți, domnul Sorin Grindeanu nu mai este membru al PSD. (…) Am consultat dimineață baza de date a partidului și vă pot spune că în ea nu se mai regăsesc nici Victor Ponta, nici Cătălin Ivan. Sorin Grindeanu figura încă în baza de date, pentru că posibilitatea de eliminare din această bază de date aparține organizației. (…) Baza de date este un indicator statistic. Sorin Grindeanu figurează pentru că în ea operează organizația de bază, iar aceasta nu a formalizat hotărârea CExN. (…) Un alt motiv pentru care am decis să mă deplasez la Timișoara”, a mai spus Marian Neacșu.

Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit azi, de la ora 12, la sediul central al partidului, printre temele aflate pe ordinea de zi regăsindu-se și situația filialei Timiș, rămasă fără lider după ce Sorin Grindeanu a fost demis de CEx al PSD.

Social-democrații susțin că trebuie adoptată o decizie formală, după ce joi, 20 iulie, secretarul de stat în Ministerul Educației, Petru Andea, a anunțat că a fost desemnat de către conducerea PSD să se ocupe de coordonarea activității filialei PSD Timiș.