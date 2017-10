Festival de fotografie, film şi sunet în tehnică analogică

La Timișoara încep, peste câteva zile, Festivalul internațional „Analog Mania”, ajuns la a 5-a ediție, și Festivalul internațional studențesc „Student Analog Mania”, aflat la prima ediţie.

În digitalul secol XXI artiști din toată lumea se reîntorc la tehnici și tehnologie analogică. Fie că este vorba despre fotografie, film sau sunet putem observa pretutindeni un interes crescând spre moduri de expresie artistică de tip analogic.

„Analog Mania” şi „Student Analog Mania”, care vor avea loc în perioada perioada 23-29 octombrie, vin să confirme această renaștere și să aducă la Timișoara artiști și studenți din Austria, Croația, Germania, Polonia, Anglia, Turcia, Panama și, evident, România.

Organizatorii anunţă o săptămână de proiecții, vernisaje, concerte și workshop-uri.

„Mâinile care dăruiesc primesc în dar. Am început acum cinci ani sub sloganul «cel mai mic festival din oraș», am crescut și vom merge mai departe, cu ajutorul lui Dumnezeu, dăruind comunității o sărbătoare cu multă căldură… analogică”, spune fondatorul Analog Mania, Emil Kindlein.

Organizatorii, Asociația Casa Luminii și Casa de Cultură a Studenților Timișoara, propun ca spații de desfășurarea a acestui dublu eveniment: Casa Artelor, Galeria Multifuncțională, Sala Capitol, Librăria Cărturești și desigur Casa Studenților. Toate evenimentele se desfășoară zilnic, în perioada 23-29 octombrie, începând cu ora 19.