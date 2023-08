“Eufonia”, terapie prin muzică

Filarmonica Banatul din Timişoara anunţă o nouă ediţie a Eufonia Festival, primul festival din România care integrează muzicoterapia în programul său. Astfel, o parte dintre concerte vor fi susţinute în spitale, centre de îngrijire a bătrânilor şi a copiilor cu dizabilităţi şi la un penitenciar, în Timiş şi Arad.

“Conceptul celei de a VI-a ediții a Eufonia Festival vine să întărească ideea că muzica este pentru toți. Și, pentru că ne bucurăm în fiecare an de prezența unui public fidel, dar și fiindcă vrem mereu să ne facem prieteni noi, am ales ca în 2023 să fim alături de oameni care nu au totdeauna acces la cultură. Le vom dărui din suflet muzica noastră și sperăm să le smulgem un zâmbet celor încercați de boală, de singurătate ori privați de libertate, prin cele șase concerte sociale ale ediției intitulate «Music for All»”, transmite organizatorul evenimentului, Filarmonica Banatul.

Festivalul Eufonia, ajuns la a şasea ediţie, este structurat pe două capitole: Eufonia Masterclass (21 – 28 august) și Eufonia Baroque Academy (31 august – 8 septembrie). În cadrul festivalului vor cânta artiști din zece țări (Australia, Coreea de Sud, Spania, Elveția, Taiwan, Germania, Franța, Cehia, Olanda și România), muzicieni care au urcat pe unele dintre cele mai mari scene ale lumii. De asemenea, aceștia vor împărtăși cu tinerii muzicieni înscriși la cursurile de măiestrie cunoștințele lor muzicale, dar și din experiențele trăite în cadrul concertelor susținute de-a lungul carierei.

În prima parte a festivalului, vor avea loc patru concerte sociale, la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara (22 august, ora 15), la Centrul Medical „Cristian Șerban” Buziaș (23 august, ora 17), la Penitenciarul Timișoara (24 august, ora 14) și la Spitalul Județean Timișoara (25 august, ora 15). De asemenea, vor fi patru concerte destinate publicului larg, în județele Timiș și Arad, evenimente la care biletele au fost deja puse în vânzare, şi care vor avea loc după următorul program:

Joi, 24 august, ora 19, în Sala Orpheum a Facultății de Muzică și Teatru Timișoara: Next Generation;

Vineri, 25 august, ora 20, la Crama Villa Veche, Șiria: Music and Wine;

Sâmbătă, 26 august, ora 19, la Mononom (curtea interioară): Forever Young;

Duminică, 27 august, ora 19, la Sala Capitol: Concert extraordinar Summer Music.

În partea a doua a festivalului, Eufonia Baroque Academy, concertele vor fi susţinute în faţa vârstnicilor de la Căminul „Adam Müller Guttenbrunn” (2 septembrie, ora 15.30) și a copiilor cu dizabilități de la Centrul „Podul Lung” (4 septembrie, ora 10).

Secțiunea dedicată publicului presupune trei concerte în care vedete printre instrumente vor fi arcușele baroce, clavecinul și lăuta, în mâinile talentaților artiști invitați. Concertele vor avea loc după următorul program:

Duminică, 3 septembrie, ora 19, la Biserica Înălțarea Sfintei Cruci – Piaristă: Contrast;

Joi, 7 septembrie, ora 19, la Biserica Romano-Catolică din Vinga; Baroque for All;

Vineri, 8 septembrie, ora 20, la Domul Romano-Catolic: The Tempest.

Datorită succesului premierei de anul trecut a Eufonia Baroque Academy – spun reprezentanţii Filarmonicii Banatul – Bernhard Forck, concertmaestru de peste 20 de ani al Academiei de Muzică Veche din Berlin, va reveni la Timişoara, sub conducerea sa desfășurându-se această secțiune a festivalului.

La fel ca în ediția precedentă, tinerii instrumentiști vor avea ocazia să facă parte dintr-o orchestră, să cânte cu arcușe baroce puse la dispoziție de către organizatori și să participe la workshop-uri. Tot în cadrul programului acestei ediții, violoniștii Suyeon Kang și Vlad Popescu, directorul artistic al Eufonia Festival, vor susține un curs cu tema Posture Behind the Scenes, marți, 22 august, de la ora 19, la Facultatea de Muzică și Teatru Timișoara.

Pentru că Eufonia este primul festival din România care integrează muzicoterapia în programul său, și la ediţia din acest an invitată va fi Angelica Postu, muzicoterapeut, care va susține o conferință în 23 august, de la ora 19, la Librăria La Două Bufnițe. Tema pe care o va aborda este “Anxietatea vs. psihologia pozitivă”. La acest eveniment participarea este gratuită.

Proggarmul complet poate fi văzut accesând acest link.

Eufonia Festival, organizat de Filarmonica Banatul Timișoara, face parte din Programul Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, program finanțat din bugetul local al Municipiului Timișoara.