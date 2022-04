Dosarul de abuz în serviciu deschis pe numele lui Dominic Fritz, clasat

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, anunţă că a fost clasat dosarul penal deschis pe numele său în urma unei plângeri de abuz în serviciu. Plângerea fusese făcută de Culiţă Chiş, fost director al Direcţiei Tehnice, în urma deciziei lui Dominic Fritz de a restructura Primăria.

„Imediat după ce am câștigat alegerile, chiar înainte să depun jurământul, am primit primele «avertizări» că mă voi trezi cu plângeri penale dacă încerc să reformez Primăria. Iar după ce am pornit reorganizarea, prin care mai mulți șefi și-au pierdut puterea, mi s-a transmis că trebuie să am grijă să nu dau cu piciorul în câine dacă nu știu «cine îl ține de lanț»”, declară Dominic Fritz.

Ediul afirmă că nu l-au impresionat aceste amenințări. „Știu că miza dosarelor și proceselor nu e intimidarea mea, ci semănarea de neîncredere. Să genereze titluri de știri («Fritz, audiat la poliție!») care lasă urme pe reputația unui om, indiferent de rezultat. Să creeze impresia că nu există diferență între bine și rău. Și mai este o miză: să blocheze atât cât pot respectarea regulilor de către toți, indiferent de cine ține lanțul. Nu vor reuși”, transmite primarul Dominic Fritz.

Culiţă Chiş a făcut plângerea penală în toamna anului trecut, vizându-i pe Dominic Fritz şi pe viceprimarul Ruben Laţcău. Într-un comunicat de presă dacă în noiembrie 2021, după audierea la Poliţie, cei doi declarau: „Domnul Culiţă Chiş a ales să ne facă nouă o plângere penală, supărat şi că în urma reorganizării domnia sa şi-ar fi pierdut funcţia şi statutul de atotputernic în Primăria Municipiului Timişoara. Pe scurt, când aperi interesele timişorenilor şi nu ale funcţionarului, eşti acuzat de abuz. Suntem acuzaţi şi că nu respectăm decizia instanţei în privinţa noii organigrame, deşi chiar faptul că dl. Chiş ocupă în continuare aceeaşi funcţie şi primeşte salariul de director este dovadă că această afirmaţie este complet falsă. Instanţa nu a anulat noua organigramă, ci doar a suspendat aplicarea ei cu momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti. (…) Unele acuzaţii formulate sunt de-a dreptul halucinante şi se referă la situaţii sau conversaţii care nu au avut loc. Această plângere este de fapt o răzbunare a domnului Culiţă Chiş care s-a făcut remarcat, în poziţia pe care a ocupat-o, de mai multe acţiuni care produc încă efecte negative importante pentru Timişoara, pe care noua administraţie face eforturi să le îndrepte.”

Ieri Curtea de Apel Timişoara a dat câştig de cauză definitiv într-un alt proces intentat Municipalităţii timişorene de Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Timișoara și reclamanții Mirela Toc, Chiș Culiță și Vasile Florin Cioca, în care aceştia au contestat formarea Comisiilor Paritară și de Disciplină din cadrul Primăriei Timișoara. „Instanța a decis definitiv că am avut dreptate când am constituit Comisia de Disciplină și Comisia Paritară fără reprezentanții sindicatului, pentru că el nu este reprezentativ. De fapt, acest sindicat reprezintă doar o mică parte a angajaților și funcționarilor Primăriei Timișoara”, explică Dominic Fritz. Şi în motivarea primei instanțe se arăta că nu se susțin acuzațiile sindicatului cu privire la formarea celor două comisii, nici afirmațiile privind reprezentativitatea acestuia la nivelul instituției.