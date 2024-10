Doina Lemny, Doctor Honoris Causa al UVT

Universitatea de Vest din Timișoara anunţă că îi va decerna titlul de Doctor Honoris Causa Doinei Lemny, prestigios cercetător și muzeograf la Centrul Georges Pompidou din Paris, curatoarea expoziţiei Brâncuşi, organizată la Timişoara în anul în care oraşul a fost capitală europeană a culturii.

Ceremonia va avea loc miercuri, 23 octombrie, de la ora 12, la sediul Institutului de Cercetări Avansate de Mediu din cadrul Universității de Vest din Timișoara, cu sediul pe str. Oituz, nr. 4.

Propunerea acordării acestui titlu onorific a fost înaintată de prof. univ. dr. Camil Mihăescu și recunoaște contribuțiile excepționale ale Doinei Lemny în cercetarea și promovarea operei lui Constantin Brâncuși, unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului XX. Prin activitatea sa de peste trei decenii, Doina Lemny s-a remarcat la nivel internațional, aducând o contribuție semnificativă la promovarea patrimoniului cultural românesc și universal.

Ceremonia va cuprinde cuvântul de deschidere, susținut de prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, urmat de Laudatio dedicat doamnei Doina Lemny, prezentând realizările sale în domeniul cercetării artei moderne, dar și de discursul Doinei Lemny și, în final, de momentul decernării oficiale a titlului de Doctor Honoris Causa.

Acest eveniment, transmite Universitatea de Vest din Timişoara, reprezintă o oportunitate de a celebra excelența academică și culturală, onorând o personalitate de excepție a cercetării și culturii internaționale: „Prin activitatea sa, Doina Lemny a adus o contribuție esențială la cunoașterea și promovarea operei lui Constantin Brâncuși, devenind o figură proeminentă în mediul artistic și muzeal internațional.”

Doina Lemny este absolventă a Facultății de Filologie, secţia franceză-engleză la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, în 1977. În 1992, obţine Diploma de studii aprofundate în istoria artei la Universitatea Sorbonne, Paris I, cu lucrarea Approche iconologique de la carte à jouer. În 1997 devine doctor în Istoria artei la Sorbonne, Paris I, cu teza: Le Milieu artistique et culturel de Brâncuşi. Essai d’investigation à partir du legs à l’État français.

În perioada 1977-1990 a fost muzeograf la Patrimoniul Muzeului din Iaşi şi apoi la Muzeul de artă din Iaşi, apoi redactor al revistei anuale Cercetări istorice, publicată la Iaşi, animatoare a grupului de artiști „Atelier 35”, Iași. A fost, de asemenea, co-curatorul expoziției L’art français contemporain, în iunie-august 1987, organizată la Bucureşti şi Iaşi de Ministerul de Cultură francez în cadrul unei acţiuni culturale bilaterale, apoi curatorul expoziţiilor Adam Bălțatu, la Muzeul de Artă din Iaşi, în aprilie-iulie 1989, și Nudul în arta plastică românească, la Muzeul de artă din Iaşi (iulie-septembrie 1990). De asemenea, a fost redactor al revistei de artă Mona Lisa publicată la Iaşi, în 1990. În 1992 și-a început activitatea la Centre Pompidou, în cadrul Serviciului educativ şi documentar; a analizat bibliotecile din fondul Brâncuşi, Brauner, Malraux, Kandinsky și a participat la reinstalarea Atelierului Brâncuşi din Paris. Redactor al revistei Sculpt’âge, publicată de studenţii în istoria artei de la Sorbona, Paris I. Din 1996 este muzeograf-cercetător la Musée national d’art moderne, Centrul Pompidou, Paris.

A co-curatoriat cele şapte expoziţii tematice la Atelierul Brâncuşi organizate în perioada 1998 – 2002. A fost, de asemenea, curatoarea expoziţiei Antoine Pevsner în colecţiile Centrului Pompidou (2001), Daţiunea Brâncuşi (2003), Henri Gaudier-Brzeska în colecţiile Centrului Pompidou (2009) și coordonatoare a cataloagelor publicate cu ocazia organizării expoziţiilor.

A ţinut conferinţe la Paris, Bucureşti, Londra, New York, Veneţia, Roma şi la numeroase congrese internaţionale.

Doina Lemny este şi autoarea mai multor volume, printre care: Brâncuşi inedit. Însemnări şi corespondenţă românească (Humanitas, 2004), editat cu Cristian-Robert Velescu; Brancusi, Paris, Oxus, 2005, (în română, la Junimea, 2005); Brancusi & Gaudier-Brzeska : points de convergence şi Henri Gaudier-Brzeska : Notes sur Liabeuf et Tolstoï, Paris, L’Échoppe, 2009; Lizica Codréano, une danseuse roumaine dans l’avant-garde parisienne, Lyon, Fage, 2011 (în română, la Vellant, 2012); Brancusi, au-delà de toutes les frontières, Lyon, Fage, 2012, (în română şi engleză, la NoiMediPrint, 2012); Brancusi, coll. « Monographies », Paris, éditions du Centre Pompidou, 2012 (în română, la editura Brâncuşi, Târgu Jiu, 2018); Adam Bălţatu. „Voiam sa fiu pictor”. Însemnări, Iaşi, Junimea 2014; Henri Gaudier-Brzeska, un sculpteur « mort pour la France », Lyon, Fage, 2015; Correspondance Brancusi & Duchamp, Paris, Dilecta, 2017, (în română, la Vremea, 2019); Brancusi et Marthe ou l’histoire d’amour entre Tantan et Tonton, Lyon, Fage, 2017, (în română, la Vremea, 2019); Brancusi: Cuminţenia pământului, operă unică (ediție în română, franceză, engleză), Târgu Jiu, editura Brâncuşi, 2018; Matisse-Palady et La Blouse roumaine. Une amitié sous la censure (ediţie bilingvă franceză-română), Lyon, Fage, 2019; Brancusi. La sublimation de la forme (dir.), Gand, Snoeck, 2019; L-au întâlnit pe Brâncuşi / Ils ont rencontré Brancusi,Bucureşti, Vremea, 2020. A participat cu eseuri la 50 volume colective şi peste 100 articole în presă şi în reviste de artă.