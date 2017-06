Deputat PNL: „ONG-urile, în pericol. PSD vrea să le supună controlului politic”

Deputatul PNL de Timiş Marilen Pirtea avertizează că o inițiativă parlamentară a deputatului PSD Liviu Pleșoianu atentează la autonomia societății civile, fapt semnalat și într-o scrisoare deschisă adresată demnitarilor de către mai multe ONG-uri.

Propunerea deputatului PSD Liviu Pleșoianu, de modificare a legislației, ar atrage numeroase dificultăți pentru organizațiile neguvernamentale, printr-un tratament discriminatoriu față de alte entități de drept privat, dar și instituirea unui control politic asupra activității acestora, atrage atenţia deputatul PNL de Timiş Marilen Pirtea, secretarul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci Camera Deputaților.

„Așa cum am fost obișnuiți de actuala putere, adevăratele motive ale modificărilor legislative sunt îngropate sub pretextul creșterii transparenței, explicație demontată de către cele 16 ONG-uri semnatare ale scrisorii deschise, care spun că modificările propuse de către dl Pleșoianu «impun organizațiilor un tratament profund discriminator în raport cu restul entităților de drept privat din țară, prin obligativitatea raportării bianuale în Monitorul Oficial a tuturor surselor de venit și a cheltuielilor, sub amenințarea dizolvării în 30 de zile»”, declară Marilen Pirtea.

Organizațiile semnatare acuză că modificările „instituie în premieră instrumente de cenzură a criticilor pe care organizațiile le aduc uneori politicienilor și aleșilor publici, prin interdicția organizațiilor de utilitate publică de a derula «campanii de (…) opoziție față de un partid politic sau candidat pentru o funcție publică, în care poate fi numit sau ales»”. Temerea organizațiilor neguvernamentale cum că o asemenea prevedere interpretabilă ar da drumul la abuzuri împotriva acestora, mai spune deputatul liberal, este de înțeles: „Sunt fapte care ne aduc aminte de încercările FSN-ului de la începutul anilor ’90, când o inițiativă în aceeași logică a fost blocată de societatea civilă cu sprijinul comunității internaționale.”

Marilne Pirtea subliniază că organizațiile neguvernamentale acționează în baza acelorași obligații de raportare și criterii de verificare în relația cu autoritățile fiscale ca și celelalte entități de drept privat, „astfel că propunerea PSD nu se justifică, ci este o dublă măsură”.

Deputatul PNL anunţă că susține ferm solicitarea organizațiilor neguvernamentale de organizare a unei dezbateri publice reale pe acest subiect și îşi îndeamnă colegii parlamentari ai Puterii „să nu asculte orbește ordinele partidului, ci să își asculte conștiința și mai ales să îi asculte pe cetățenii pe care îi reprezintă.”