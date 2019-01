Artiştii invitaţi la Bienala de Artă Contemporană din Timișoara, în dialog cu publicul

În februarie, la Timişoara vor fi organizate mai multe evenimente din seria de discuții cu artiștii și cu alți operatori culturali care participă la ediția din toamnă a Bienalei de Artă Contemporană din Timișoara.

Primul eveniment din seria dialogurilor Bienalei Art Encounters 2019 organizat în luna februarie are loc vineri, 1 februarie, între orele 13-14, în mansarda Facultății de Arte și Design Timișoara. Prezentările le aparţin lui Kray Chen și Ancăi Rujoiu, anunţă reprezentanţii Art Encounters Foundation, organizatorul acestei serii de evenimente.

Kray Chen, un artist vizual care combină în lucrările lui filmul, performance-ul și instalația, trăiește și lucrează la Singapore. Expozițiile lui personale includ: 5 Rehearsals of a Wedding, Objectifs Chapel Gallery, Singapore (2018) şi It’s a Set Situation, Grey Projects, Singapore (2016). A participat cu expoziții de grup la Bienala de la Bangkok, China Remixed Initiative, Indiana University Bloomington, USA (2017), The Making of an Institution, NTU Centrul pentru Artă Contemporană, Singapore (2017) și Paradise Sans Promesse, FRAC Des Pays De La Loire, Nantes (2015).

Anca Rujoiu, alături de Maria Lind, este curatoarea celei de-a treia ediții a Bienalei Art Encounters. Curator și editor, Anca Rujoiu trăiește în Singapore și România. În calitate de curator de expoziții și mai târziu editor-șef (2013-2018), aceasta a făcut parte din echipa fondatoare a Centrului pentru Artă Contemporană din Singapore al Universității Tehnice Nanyang, contribuind la numeroasele expoziții, publicații și programe ale Centrului. Ea este coeditor al mai multor cărți, printre care Place. Labour. Capital. De asemenea, a fost co-curator al proiectului Collective Fictions, selectat în cadrul programului Nouvelles Vagues (2013) dedicat tinerilor curatori, la Palais de Tokyo.

Miercuri, 13 februarie, de la ora 18, librăria La Două Bufnițe gazduieşte o prezentare făcută de Dora García, sub titlul „Aceste cărți aveau viață și-mi vorbeau!”. Acestea au fost cuvintele pe care actrița Bee Dufell le-a rostit înainte de a se sacrifica pe rugul pe care arde biblioteca, în filmul lui François Truffaut, Fahrenheit 451. Dora García va vorbi despre cărți precum Fahrenheit 451 (Ray Bradbury), Finnegans Wake (James Joyce), Ciuma (Albert Camus) și Opera de trei parale (Bertold Brecht), lucrări care i-au influențat activitatea și lucrările de-a lungul anilor.

Dora García s-a născut în Spania și a studiat la Amsterdam. În tinerețe s-a mutat la Bruxelles, unde a trăit timp de 16 ani. A participat, în 2007, la Münster Sculpture Projects cu o piesă de teatru în spațiul public, Opera cerșetorului (The Beggar’s Opera). A fost mereu interesată de personaje marginalizate și antieroi ca modele de studiu al statutul social al artistului, în narațiunea rezistenței și a contraculturii. În acest sens, Dora García a realizat lucrări având ca temă centrală poliția politică a DDR, Stasi (Rooms, Conversations, 2006), figura emblematică a comediantului american Lenny Bruce (Just because everything is different it does not mean that anything has changed, Lenny Bruce in Sydney, performance cu o singură reprezentație, Bienala din Sydney, 2008) și originile anti-pshiatriei (seria de cărți Mad Marginal din 2010, The Deviant Majority, 2010). În ultimii ani ea s-a folosit de formatul clasic al televiziunii pentru a cerceta istoria recentă a Germaniei (Die Klau Mich Show, Documenta13, 2012), a frecventat grupurile de lectură Finnegans Wake (The Joycean Society, 2013), a creat puncte de întâlnire pentru ascultători (The Hearing Voices Café din 2014) și a cercetat intersecția dintre performance și psihanaliză (The Sinthome Score, 2013, și Segunda Vez, 2018).

Marți, 19 februarie, între orele 12-13.30, în mansarda Facultății de Arte și Design Timișoara va avea loc prezentarea făcută de Anne Low și Florica Zaharia.

Anne Low trăiește și lucrează în Montréal, Canada. Practica ei artistică include sculptura, instalațiile, textilele și gravura. Anne Low este interesată de istoria textilelor și de rolul artistului în cunoașterea acestor practici tradiționale. Lucrările ei se adresează unui public larg și se manifestă în jurul unui impuls care individualizează suprafața, obiectul și sinele. Din 2015 a expus, solo sau în grup, la Contemporary Art Gallery, Vancouver, Mercer Union, Toronto, Tensta Konstall, Stockholm, Artspeak, Vancouver şi Vancouver Art Gallery.

Florica Zaharia este cofondatoare a Muzeului Textilelor din Băița, un muzeu privat care expune țesături și ustensile folosite în producția tradițională de textile. Muzeul include şi o colecție bogată de fibre și instrumente textile și o bibliotecă bogată în cărți pe acest subiect. Erudită în arta textilelor, Florica Zaharia este Conservator Emerita al Muzeului de Artă Metropolitană, unde a fost conservator de textile si responsabilă pentru departamentul pentru Conservarea Textilelor. Ea a cercetat, a publicat, a suținut prelegeri, a curatoriat expoziții și a predat despre textile și tehnologie, despre textilele din Europa de Est și conservarea lor.

Seria de discuții cu artiștii și cu alți operatori culturali care participă la ediția Bienala de Artă Contemporană din Timișoara a debutat în ianuarie, iar deschiderea expoziției va avea loc 20 septembrie. Prezentările, organizate în colaborare cu instituții locale, organizații independente și parteneri vor avea loc lunar în perioada ianuarie-septembrie 2019, anunţă Art Encounters Foundation.