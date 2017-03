Despre liberalism, pro și contra

Mai mulţi autori, din câteva generații și școli de gândire diferite, se raportează la liberalism în moduri foarte diferite: de la critică și nulificare ontologică la acceptare pragmatică, reinventare culturală sau promovare programatică. Volumul Liberalismul: pro și contra. O idee ce refuză să moară, deși nu știe ce o ține în viață va fi lansat, mâine, la Timişoara.

Volumul Liberalismul: pro și contra. O idee ce refuză să moară, deși nu știe ce o ține în viață, apărut la Editura Adenium, care îi are ca şi coordonatori pe Sorin Adam Matei, Caius Dobrescu și Emanuel Copilaș, va fi lansat sâmbătă, 25 martie, de la ora 18, la Librăria „La Două Bufnițe”, din Timișoara.

La eveniment vor participa prof. univ. dr. Adrian Miroiu, de la Facultatea de Științe Politice a SNSPA București, și prof. univ. dr. Robert Reisz, decanul Facultății de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de Vest, Timișoara. Moderatorul întâlnirii va fi lect. univ. dr. Emanuel Copilaș, de la Departamentul de Științe Politice din cadrul Universității de Vest, Timișoara.

Printre semnatarii articolelor din acest volum se numără Zoe Petre, Paul Kun, Vladimir Pasti, Sabin Drăgulin, Daniel Barbu, Dorin Tudoran, Adrian Paul Iliescu, Vasile Pleșca, Andrei Miroiu şi Gabriel Andreescu.

Autorii, care fac parte din câteva generații și școli de gândire diferite, se raportează la liberalism în moduri foarte diferite, de la critică și nulificare ontologică la acceptare pragmatică, reinventare culturală sau promovare programatică. „Aceste poziții reflectă situația de efervescență, de-a dreptul psihodramatică uneori, a eșichierului ideologic românesc. România contemporană trece printr-o perioadă benefică de diversificare ideologică. Deși cu potențial ridicat de conflict deschis, această fază are meritul de a impulsiona spiritul public, cultura civică şi chiar încrederea în sine a societății noastre”, spun editorii cărţii.

„Lumea modernă este construită pe fundația libertății. Libertatea este înscrisă în Constituțiile și practicile socio-politice ale majorității țărilor civilizate și oferă cetățenilor acestora un spațiu decent de alegere, de autocunoaștere și autoexprimare. Liberalismul poate oferi mult mai mult decât un alibi pentru politici de austeritate economică. Liberalismul trebuie să fie un set de valori centrate pe libertate, înțeleasă atât ca autonomie personală, cât și ca motivație de a te dedica unei comunități de idealuri, inclusiv cel al cultivării potențialului fiecăruia.

Mai este liberalismul o idee actuală? Trăim, poate, într-o lume post-liberală? Ce punem în loc? Ce pierdem cu eliminarea ideii liberale din viața publică?”. Sunt întrebări la care autorii acestui volum încearcă să răsăundă.

Cartea, spun editorii, își propune să exploreze aceste întrebări și dileme într-o manieră relativ inovatoare: este autopolemică. „Spre deosebire de volumele colective cu aspirație de manifest, care abundă pe piața de idei din România, vocile din această carte sunt diverse și, într-o anume măsură, opuse unele altora. Opozițiile nu sunt numai ideologice, deși acestea vor frapa cititorul cel mai mult, ci și de abordare sau soluție”, adaugă reprezentanţii Editurii Adenium.

Sorin Adam Matei este profesor universitar la Brian Lamb School of Communication, Purdue University. A absolvit Facultatea de Istorie din București, în 1991, Fletcher School of Law and Diplomacy, MA, în 1994, și programul de doctorat la Annenberg School for Communication, University of Southern California, în 2001. Este autorul volumelor Boierii minții (2004), Idei de schimb (2011) și coordonatorul volumelor Idolii forului (2010), Transparency in Social Media (2015) și Roles, Trust, and Reputation in Social Media Knowledge Markets (2014).

Caius Dobrescu este profesor la Facultatea de Litere a Universității București. A publicat volumele de poezie Pauză de respirație (împreună cu Andrei Bodiu, Simona Popescu, Marius Oprea, în 1991), Efebia (1994), Ode an die freie Unternehmung (2006, volumul câştigând premiul oraşului Münster pentru poezie europeană, împreună cu traducătorul, 2009), romanele Balamuc sau pionierii spaţiului (1994), Euromorphotikon (2010) ș.a. și volumele de eseuri Modernitatea ultimă (1998), Inamicul impersonal (2001), Eminescu – imaginarul spațiului privat/ imaginarul spațiului public (2004), Plăcerea de a gândi (2013) ș.a.

Emanuel Copilaș este lector doctor la departamentul de Științe Politice din cadrul Universității de Vest, Timișoara. Este autorul lucrărilor Geneza leninismului romantic. O perspectivă teoretică asupra orientării internaționale a comunismului românesc, 1948 1989 (2012), Incursiuni în istoria politică și intelectuală a secolului XX (2014), Națiunea socialistă. Politica identității în Epoca de Aur (2015). A publicat articole în diferite volume colective și reviste de specialitate: East European Politics and Societies, Sfera Politicii, Studia Europaea, Revista de Științe Politice, Revista Română de Geografie Politică, Geopolitica, Romanian Review of International Studies, Political Studies Forum, Colloquium Politicum, South East European Journal of Political Science ș.a. Colaborator ocazional al revistelor Observator cultural, Cultura, Timpul și al platformei CriticAtac. Domenii majore de interes: teoria relațiilor internaționale, ideologii politice, economie politică, sociologie politică, istorie politică, radicalism politic.