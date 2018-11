Fondatorul Rise Project și omul care i-a făcut nopți albe lui Putin vin la Timișoara

O parte din cei mai curajoși jurnaliști de investigație din regiune și din Europa vin la Timișoara pentru a participa la sesiunile Safe Camp, organizate în cadrul Open Documentary Session.

Safe Camp, eveniment organizat în cadrul Open Documentary Session, va avea loc în zilele de 26 și 27 noiembrie, la Ambasada și la Biblioteca Centrală Universitară Timișoara, de la ora 18, respectiv 19.

Paul Radu, fondatorul Rise Project și directorul executiv al Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și membru al International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), va participa alături de alți profesioniști în domeniu, la discuțiile pe tema documentarului de investigație și a videojurnalismului independent.

Hajo Seppelt, unul dintre cei mai importanți jurnaliști de investigație din Europa, omul care a băgat în corzi regimul Putin pentru că a scos la lumină industria dopingului de stat din spatele succeselor sportive rusești, vorbește pentru prima dată în România despre riscurile și limitele jurnalismului de investigație. Cu o experiență de peste 20 de ani în jurnalism, fiind redactor al reputatului post de televiziune german ARD și 20 de ani ca documentarist a obținut peste 40 de premii și nominalizări pentru filmele documentare realizare pe tema dopingului în sport.

Câștigătorul Premiului Oscar pentru FiIm Documentar în 2017, Icarus, în regia lui Bryan Fogel, va fi proiectat luni, 26 noiembrie, de la ora 18, la Biblioteca Centrală Universitară Timișoara. Regizorul investighează lumea fulminantă a dopajului ilegal în sport, încercând pe propria piele să se dopeze și să treacă toate testele pe care trebuie să le facă sportivii înainte de Olimpiadă. Documentarul devine și mai interesant când Fogel se conectează cu dr. Grigory Rodchenkov, fostul director al Centrului Anti-Doping din Moscova, care a fost suspendat de Agenția Internațională de Anti-Doping, în 2015, pentru practici ilegale și falsificarea unor rapoarte. Filmul va fi urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri, cu participarea unor jurnaliști de investigație din regiune și România.

Marți, 27 noiembrie, de la ora 19, va avea loc proiecția filmului Killing Pavel, produs de OCCRP, la rândul său câștigător al Premiului Oscar pentru jurnalism investigație în anul 2017. Acesta prezintă investigația privind asasinarea în 2016 a jurnalistului Pavel Sheremet, controversat pentru anchetele sale în Minsk, Moscova și Kiev. Fondatorul Rise Project alături de Sergiu Brega și Anna Babinec implicați direct în realizarea documentrarului vor fi prezenți după film, pentru a discuții.

Ediția a IX-a Open Documentary Session își propune să pună bazele unui master-class anual la Timișoara, Safe Camp, dedicat filmului documentar de investigație și videojurnalismului independent. DocuMentor este o asociație care din 2007 organizează la Timișoara workshop-uri și proiecții dedicate filmului documentar și profesioniștilor din domeniu. Printre principalele reușite de până acum amintim: Eurodoc International Session, Discovery Campus, The Romanians ar comming. Începand cu anul înființării 2007, Asociația Documentor a organizat în fiecare an câte un eveniment major, în parteneriat și cu participare internațională de prestigiu, în domeniul filmului documentar. La initiațiva și împreună cu Asociația Documentor, Discovery Campus, Eurodoc, Documentary Campus, Sunny Side of The Doc sau ESoDoc, entități recunoscute în lumea filmului documentar au adus în România experți, programe de formare, simpozioane și workshop-uri care au contribuit direct la dezvoltarea filmului documentar din România și a sectorului de producatori independenți.

Proiectul este organizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC), al Consiliului Judeţean Timiş și al Primăriei Municipiului Timișoara.

