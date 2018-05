Despre varză, cartofi şi alţi demoni, la Timişoara

Un sat, 1.000 de tractoare, 100.000 de tone de varză şi cartofi, care nu se vând şi, până la urmă, trebuie distruse. De aici a pornit un film – o tragi-comedie a satului românesc – care va fi proiectat şi la Timişoara.

După ce, în schimbul a 100 de lei, a primit o tonă de varză, regizorul Şerban Georgescu a decis să petreacă un an în Lunguleţu – un sat din apropierea Bucureştiului, unde 1.000 de agricultori aşteaptă an de an să îşi vândă cele peste 100.000 de tone de varză în piaţa locală –, şi să lucreze pământul cot la cot cu sătenii. La finalul zilei, aceştia au de ales între a vinde pe nimic sau a-şi îngropa recolta. Şerban Georgescu a încercat să înţeleagă de ce aceste familii de agricultori, aparent prosperi şi cu şanse de a avea un trai bun, trăiesc pe datorie, deşi au în mână uneltele unei afaceri de succes, au pământ roditor, au utilaje moderne şi recolte bogate.

Aşa s-a născut ideea filmului documentar Varză, cartofi şi alţi demoni sau tragi-comedia satului românesc care este o satiră a realităţilor curente din agricultura europeană, în naraţiunea regizorului însuşi, şi relatează din interior strădania unui sat de a ieşi din acest cerc vicios, prezentată într-un stil specific românesc: cu haz de necaz…

Filmul poate fi vizionat şi la Timişoara, marți, 29 mai, de la ora 20, la clubul Reciproc, de pe str. Mărășești, nr 14, evenimentul fiind organizat de Asociația Pelicula Culturală.

Documentarul, coprodus de Elefant Film și Kolectiv Film, în parteneriat cu TVR, are un bogat traseu festivalier, fiind prezentat în premieră în 2016, la Dok Leipzig, cel mai vechi festival de film documentar din lume, apoi la One World 2017, Docudays 2017, Gopo 2017, Ucin 2017, unde a și luat premiul pentru cel mai bun documentar.