„Crash Mail of a Five Year Accident”, în proiecţie la Art Encounters

Fundația Art Encounters prezintă în premieră filmul Crash Mail of a Five Year Accident, realizat de artistul Alex Mirutziu, pe parcursul ultimilor cinci ani.

Proiecţia filmului va avea loc joi, 12 august, de la ora 18, la Pavilionul Isho, de pe bulevardul Take Ionescu nr. 46C, Timișoara, și va fi urmată de o discuție cu artistul Alex Mirutziu, moderată de Diana Marincu, şi o sesiune de întrebări din partea publicului. Acest eveniment face parte din proiectul cultural Arta în acțiune, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Filmul, spune Alex Mirutziu, se dezvăluie sub forma unei dramatizări a unor teme variate care au făcut parte din practica sa artistică, sub diferite forme, încă din anul 2000, concentrându-se însă pe ultimii cinci ani, 2016-2021: „Cele mai multe dintre materialele folosite nu au fost până acum rulate sau prezentate public. Mărturii, crezuri, perspective poetice și filosofice, reflecții proprii, citate, date biografice și autobiografice, note de subsol se acumulează într-un ritm rapid, fiind suprapuse sau plasate în opoziție pentru a releva relațiile ierarhice dintre societate și individ. Accentul este pus pe paradoxul acțiunilor desfășurate în vederea satisfacerii nevoilor noastre, în lipsa unui tablou complet al consecințelor.”

Alex Mirutziu este un artist care lucrează cu performance, instalații, film, text, explorând conflictul dintre dorință şi acțiune strategică. Dincolo de activitatea sa artistică, este interesat și de practicile teoretice, colaborând cu artiști, scriitori, muzicieni sau filosofi, printre care Grit Hachmeister (Germania), Elias Merino (Spania), Graham Foust (SUA) şi Graham Harman (SUA).

Proiectele lui Alex Mirutziu au fost prezentate, printre altele, la Royal College of Arts, Londra, Von Kraal Theatre, Estonia, Konstfack, Stockholm, Bezalel University of Art and Design, Tel Aviv, Powerplant, Toronto, Mucsarnok Kunsthalle, Budapesta, Centrul de Artă Contemporană și Muzeul Național de Artă, Varșovia, Muzeul Național, București, Kunsthalle Mulhouse, Kunsthalle Winterthur, Kunsthalle Bega, Centrul de Artă Contemporană, Tel Aviv, Royal Academy of Arts, Londra, si Bienala de la Veneția.