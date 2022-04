Alpinistul Horia Colibășanu a ajuns în tabăra de bază Kangchenjunga

Alpinistul Horia Colibășanu și coechipierii săi, Marius Gane și Peter Hamor, au ajuns ieri seară în tabăra de bază a muntelui Kangchenjunga, aflată la o altitudine de 5400 de metri, după un marș istovitor de 14 kilometri și aproape 1600 de metri diferență de nivel.

„A fost greu și pentru că am urcat cu 1000 de metri mai sus față de unde eram aclimatizați. Am ajuns destul de obosiți, s-a simțit altitudinea, dar am avut noroc că era tabăra pusă de bucătar. Suntem bine și am dormit un pic azi noapte”, a transmis Horia Colibășanu în această dimineață, prin telefonul-satelit.

În următoarele zile, cei trei alpiniști se vor aclimatiza și apoi vor porni spre tabăra 1, pentru a începe expediția. O vor face, ca de obicei, fără oxigen suplimentar și fără ajutor din partea șerpașilor. După ce vor finaliza echiparea rutei, vor aștepta fereastra de vreme bună pentru ascensiune, preconizată la mijlocul lunii mai.

Kangchenjunga, situat într-o zonă foarte izolată, la granița dintre Nepal și India, este al treilea vârf ca înălțime de pe planetă (8586 m). Acesta reprezintă o provocare pentru alpinismul din România, întrucât este singurul munte de peste 8000 de metri neatins de români. Horia Colibășanu s-a întors acum pe Kangchenjunga la o distanţă de zece ani de la prima încercare. În 2012, renunțase la ascensiune cu 200 de metri înainte de vârf.

Statistic, Kangchenjunga este al doilea cel mai periculos munte din lume. Datele din 2021 indicau o rată a mortalității de 29,1%. A păstrat până astăzi reputația de “vârf neatins”. Din respect pentru credințele localnicilor, niciun alpinist din primele două expediții reușite nu a pus piciorul pe cel mai înalt punct al muntelui sacru, oprindu-se cu câțiva metri înainte de cota maximă.

Expediţia Kangchenjunga 2022 este un proiect al Clubului Sportiv Alternative Timișoara, afiliat la Federația Română de Alpinism și Escaladă. Clubul derulează şi monitorizează proiecte de alpinism în calendarul sportiv internațional.

Horia Colibășanu a participat până acum la 23 de expediții internaționale, fiind românul cu cele mai mari performanţe în alpinismul de altitudine, cu opt “optmiari” urcați. Este în continuare singurul român care a ajuns pe K2, Annapurna și Dhaulagiri, trei dintre cei mai periculoși cinci munți din lume. A fost distins cu medalia de aur pentru Merit Sportiv din partea guvernului Navarrei și cu “Spirit of Mountaineering” (Piolets d’Or, 2009) din partea British Alpine Club, cel mai vechi club montan din lume. În 2017 a primit cea mai importantă distincție pe care o poate acorda președintele României: Ordinul Național “Steaua României”, grad de Cavaler.

Marius Gane are o experiență de peste 30 de ani în alpinismul de mare altitudine. A făcut parte din prima expediție integral românească pe Everest, în 2003. A realizat premiere românești pe mai multe trasee de mare dificultate precum vârful Denali (6194 metri, Alaska) pe ruta West Rib și ascensiunea Nanga Parbat (8126 metri) pe fața Rupal, considerat cel mai înalt versant din lume (4600 metri diferență de nivel). Din anul 1988 activează ca salvator montan, voluntar în echipa Serviciului Public Județean Salvamont Dâmbovița.