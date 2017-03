Noua invenție a timişoreanului Remi Rădulescu: captatorul vertical pentru absorbția și concentrarea radiațiilor solare

Un timișorean, Remi Rădulescu, a brevetat o nouă invenție, concepută pentru producția de apă caldă menajeră.

Cea mai recentă invenție a inventatorului timișorean Remi Rădulescu, captatorul vertical pentru absorbția și concentrarea radiațiilor solare, a fost concepută pentru producția de apă caldă menajeră.

Acesta se va prezenta cu ea la Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia”, din Timișoara, și la Salonul de Inventică de la Cluj, renunțând participarea, în acest an, la Salonul de Invenții de la Geneva, anunţă Agerpres.

Remi Rădulescu afirmă că Salonul de la Timișoara, pe care-l organizează şi care va avea loc în perioada 7 – 9 iunie, este foarte important pentru el, mai ales și în perspectiva anului 2021, când orașul va fi Capitală Culturală Europeană, fiind convins că și aceste proiecte de inventică sunt importante pentru imaginea orașului.

„Nu m-am înscris anul acesta la Salonul de la Geneva pentru că am foarte mult de lucru, sunt foarte ocupat cu celelalte invenții pe care am început să le produc și care îmi iau foarte mult timp, iar pe de altă parte, prea multă motivație pentru Geneva nu mai prea am. Am fost de șapte ori și cam știu tot ce se întâmplă acolo. (…) Poate, anul viitor”, mai declară, citat de Agerpres, Remi Rădulescu.

La Saloanele de la Geneva, inventatorul timișorean a luat 16 premii, opt medalii –cinci de aur și trei de argint – și alte opt premii speciale de la diferite state, între care Rusia, Belgia, Franța, Taiwan, Iran.

În perioada 22 – 24 martie, Remi Rădulescu a fost invitat la Salonul de la Cluj, unde se va prezenta nu doar cu captatorul vertical pentru absorbția și concentrarea radiațiilor solare, ci şi cu un sistem de sterilizare bancnote și monede.