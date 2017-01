Echipa heRObotics din Timişoara îşi îndeplineşte visul de a ajunge la NASA

Echipa heRObotics, formată din patru elevi din Timișoara, printre cei mai buni din lume în robotică, va ajunge în Statele Unite ale Americii, pentru a participa în finala concursului Zero Robotics, organizat de NASA și Agenția Spațială Europeană. BRD oferă echipei finanțarea necesară.

„Pe 1 ianuarie, am aflat că echipa heRObotics s-a calificat în finala Concursului Internațional Zero Robotics, dar din motive financiare nu putea ajunge în următoare etapă a competiției. Întâmplător sau nu, 1 ianuarie este ziua în care BRD a lansat o nouă promisiune către toți cei care, la început de 2017, își fac planuri pentru un an mai bun – aceea de a fi ajutorul de care uneori au nevoie pentru a-și realiza visurile. Exact ca personajul principal din spotul nostru de Anul Nou, cei patru tineri liceeni vor și ei să construiască roboți și să schimbe lumea. Dar pentru asta au nevoie de #unpicdeajutor. Așa că a fost firesc să oferim suportul nostru elevilor Fineas Silaghi, Vlad Mihai Ciuleanu, David Cândreanu, Pavel Prodaniuc și profesorilor coordonatori, pentru a ajunge în finala unuia dintre cele mai importante concursuri de robotică din lume.”, declară Flavia Popa, secretar general, BRD – Groupe Société Générale.

Echipa heRObotics – formată din Fineas Silaghi, elev în clasa a X-ala Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, Vlad Mihai Ciuleanu, David Cândreanu, ambii în clasa a X-a la Colegiul Naţional „C.D.Loga”, şi Pavel Prodaniuc – clasa a X-a Liceul Teoretic „J.L. Calderon” – a reuşit să se califice în finala Concursului Internaţional Zero Robotics, pe locul şase. Cei patru au fost coordonaţi de Gabriela-Nuşa Cojocaru, profesor la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”.

„Să te numeri printre echipele finaliste ale concursului de robotică organizat de NASA este o performanță foarte importantă a celor patru elevi din Timișoara, care arată potențialul tinerilor români de a avea succes în domenii nu tocmai ușoare. Ne-am bucurat foarte mult când am primit invitația de a participa în finală, însă în ciuda eforturilor noastre, nu puteam acoperi costurile necesare deplasării în SUA. Aici a intervenit BRD – Groupe Société Générale, care trimite întreaga echipă în finala din Massachusetts și le împlinește elevilor visul de a-și duce la bun sfârșit misiunea și de a se afla într-unul dintre cele mai reprezentative locuri pentru un pasionat de robotică”, declară Gabriela-Nușa Cojocaru, profesorul coordonator al echipei heRObotics.

Echipa heRObotics este a șasea din cele 14 finaliste ale Concursului Internațional Zero Robotics, ce are ca scop programarea roboților Spheres – sateliți experimentali de la bordul Stației Spațiale Internaționale – și se adresează elevilor de liceu din America de Nord, Europa și Australia.

Finala competitiției, organizată anual de NASA în colaborare cu Centrul ESTEC al Agenției Spațiale Europene ESA și Institutul de Tehnologie din Massachusetts MIT din USA, va avea loc pe 27 ianuarie.