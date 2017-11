„Zugrăvește tu imaginea corupției, astfel încât să priceapă oricine, de la mic la mare, că nu e de joacă!”

Acesta este unul dintre îndemnurile cu care românii sunt invitaţi, în cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania, să surprindă într-un film prețul pe care îl plătim zilnic din cauza corupției mici sau mari și modurile în care corupţia ne afectează pe toţi.

Infiltrată la toate nivelurile societății, luând uneori aparențele unui thriller prost de serie B, fenomenul corupției este o realitate cotidiană crudă care riscă să devină invizibilă din cauza banalizării. Pentru a lupta împotriva indiferenței și pentru a mobiliza conștiința cetățenească, platforma civică Inițiativa România, cu sprijinul Fundației germane „Friedrich Naumann pentru Europa de Sud-Est”, lansează proiectul Once Upon a Time in Romania, cu două prime compozante : site-ul www.onceinromania.ro și o competiție de scurtmetraje anticorupție.

Fidele misiunii lor de promovare a valorilor democratice, a libertăților și a drepturilor omului, Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România anunţă că se asociază acestui demers ambițios. Prin gestul lor, acestea transmit că urmăresc, pe de-o parte, să contribuie la conștientizarea de către populația țării a amplorii acestui flagel și, pe de altă parte, să stimuleze creativitatea societății civile românești.

„În opinia noastră, este esențial să încurajăm tinerele generații să se angajeze din punct de vedere social și să-și facă auzite ideile despre problemele importante, cu impact direct asupra propriului lor viitor. Ni se pare, de asemenea, foarte interesant ca un subiect atât de serios precum corupția să fie abordat într-o manieră ludică, deoarece o asemenea perspectivă se poate dovedi mult mai eficientă decât orice discurs cu accente grave”, declară reprezentații Institutului Francez din România.

Aceştia le cer românilor să se implice, să vorbească despre actele de corupție și să propună soluții pentru a contracara aceste fapte, trimițând scurtmetrajele și clipurile video organizatorilor proiectului Once Upon a Time in Romania / A fost odată în România, până pe 1 decembrie.

În cadrul competiției de scurtmetraje Once Upon a Time in Romania / A fost odată în România, Ambasada Franței la Bucureşti și Institutul Francez din România vor acorda un premiu special. Acesta va fi decernat pe data de 14 decembrie, cu ocazia Galei Anticorupție.

Filmele selecționate vor fi ulterior disponibile online pentru a fi evaluate de public și de un juriu de specialiști. Condițiile de participare și criteriile de selecție a finaliștilor se găsesc pe site-ul www.onceinromania.ro în secțiunea Film That!