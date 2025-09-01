Zona Oituz, schimbată radical prin noul Plan Urbanistic

Primăria Municipiului Timișoara a publicat Planul Urbanistic pentru zona Oituz, care trasează liniile pentru realizarea unei noi stații de tren în centrul orașului, a unei parcări multinivel, a două piațete și a unei clădiri cu funcțiune culturală și pentru evenimente.

Documentul sistematizează viitoarele străzi și trasee din zonă și include, totodată, o conexiune între Piața Unirii și complexul Iulius Town special gândită pentru pietoni și bicicliști.

„Încheiem un proces complex prin care am conturat viitorul zonei Oituz pe baza unei consultări publice extinse și în colaborare cu Universitatea de Vest și instituțiile publice din zonă. Ne dorim ca zona să devină un loc deschis pentru toată lumea, unde timișorenii vor putea merge pe jos sau cu bicicleta printre clădiri conectate între ele, se vor putea odihni pe bănci la umbră și se vor bucura de mai multă verdeață”, a declarat viceprimarul Paula Romocean.

Planul Urbanistic Zonal Oituz reglementează un areal de aproape 17 hectare și completează investițiile deja derulate în zonă de Primăria Timișoara și de Universitatea de Vest. Documentul prevede, între altele, un spațiu pentru o parcare multinivel de maximum cinci etaje, lângă viitoarea stație de tren, precum și parcări la sol pentru rezidenți și campusul universitar. Parcarea multinivel va fi realizată de Primăria Timișoara și va avea locuri pentru mașini și biciclete. În plus, la rețeaua de străzi existente vor fi adăugate două conexiuni tip shared space, destinate transportului public, pietonilor și bicicliștilor, precum și o conexiune pentru traficul auto.

În viitor, pietonii și bicicliștii vor putea traversa zona pe sub liniile de cale ferată printr-un pasaj amplasat lângă stația de tren. Traseul prevăzut în PUZ va continua printr-o zonă de promenadă din campusul universitar și va face legătura, printr-o nouă trecere de pietoni, cu Strada Corvin și Piața Unirii. Planul Urbanistic prevede înverzirea zonei pentru reducerea prafului și scăderea temperaturilor în timpul verii, precum și protejarea arborilor maturi din apropierea Memorialului Revoluției.

Potrivit Municipalităţii, PUZ-ul stabilește spații pentru două noi piețe destinate comunității universitare și locuitorilor orașului. Prima piațetă va fi amenajată lângă viitoarea stație de tren și va funcționa ca spațiu de întâlnire și așteptare. A doua piațetă va fi creată între clădirea Facultății de Litere, Istorie, Filosofie și Teologie și Memorialul Revoluției, ca spațiu de dialog și relaxare.

Municipalitatea a prevăzut și spațiu pentru o clădire cu funcțiune culturală pe strada Popa Șapcă, care ar putea găzdui un auditoriu, o sală de conferințe și un centru de cercetare în domeniul Smart City. În plus, PUZ-ul creează posibilitatea relocării penitenciarului, cu păstrarea zonei administrative. De asemenea, în baza documentației, Primăria propune instituirea unui regim de protecție pentru majoritatea clădirilor istorice din zonă, iar în colțul cu Punctele Cardinale, permite realizarea unui sediu administrativ pentru UVT, lângă fostele cazărmi militare.

Documentația a fost elaborată de firma Agorapolis SRL. Valoarea contractului este de 87.000 de lei (fără TVA).

Planul Urbanistic Zonal Oituz poate fi consultat la acest link.