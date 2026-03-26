Ziua Mondială a Teatrului, celebrată şi la Naționalul timişorean

Încă din 1961, teatre, instituții teatrale, facultăți de teatru, toate organizațiile dedicate artei dramatice sărbătoresc în 27 martie Ziua Mondială a Teatrului. În acest context, Teatrul Național prezintă spectacolul Conul Leonida față cu reacțiunea, de I.L. Caragiale, spectacol semnat de cunoscutul regizor Felix Alexa.

Trecut prin filtrul inteligenței și al umorului abraziv al creatorului său și în interpretarea de excepție a actorilor Naționalului timișorean – Ion Rizea, Claudia Ieremia, Alina Ilea și Matei Chioariu, spectacolul recuperează această bijuterie dramaturgică a lui Caragiale în actualitatea ei esențială. Spectacolul va fi jucat vineri, 27 martie, de la ora 19, în Sala Mare a Naţionalului timişoream.

În aceeași zi, de la aceeași oră, actorii Teatrului Național din Timișoara Flavia Giurgiu, Marin Lupanciuc și Teodor Cauș vor prezenta, alături de colegii lor de la Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe, spectacolul Scriitoarea, de Ella Hickson. Spectacolul, semnat de regizorul Naționalului timișorean, Radu Iacoban, care pune în centrul demersului său responsabilitatea și locul creatorului într-o lume care își dinamitează în permanență propriile limite, va avea loc pe scena TAM din Sfântu-Gheorghe.

Spectacolele care se joacă în toată lumea în această zi vor fi precedate de mesajul pe care, la invitația Institului Internaţional de Teatru, o figură marcantă a teatrului universal îl adresează artiştilor scenei de pe toate continentele. Anul acesta, mesajul internațional este transmis de renumitul actor de film și teatru Willem Dafoe, în prezent directorul artistic al Departamentului de Teatru al Bienalei de la Veneția și unul dintre membrii fondatori ai legendarei trupe de teatru new-york-eze The Wooster Group, trupă care, între 1977 și 2004, a pus bazele unei abordări revoluționare în teatrul de avangardă.

Iată câteva dintre cuvintele pe care Willem Dafoe ni le adresează tuturor cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, cu scopul de a ne reuni – creatori de teatru și iubitori de teatru de pretutindeni:

„Sunt cunoscut, înainte de toate, ca actor de film. Însă rădăcinile mele sunt adânc înfipte în teatru. (…) Am lucrat cu Richard Foreman, Robert Wilson și Romeo Castellucci. Astăzi, sunt directorul artistic al Bienalei de Teatru de la Veneția. Această numire, tot ce se întâmplă acum în lume și dorința mea de a mă întoarce pe scândură mi-au întărit convingerea în puterea pozitivă, unică și în importanța vitală a teatrului. (…) Ca actor și creator de teatru, rămân un adept al puterii sale. Într-o lume tot mai divizată, mai controlată și mai violentă, provocarea noastră este să nu lăsăm teatrul să fie corupt: nici să devină o simplă afacere comercială care oferă divertisment prin distragere, nici să rămână o instituție prăfuită care doar conservă tradiții. Trebuie, în schimb, să-i hrănim puterea de a conecta oameni, comunități și culturi și, mai ales, capacitatea de a ne întreba: încotro ne îndreptăm? Teatrul adevărat provoacă felul în care gândim și ne încurajează să ne imaginăm lucrurile la care aspirăm. Suntem animale sociale, proiectați biologic pentru a interacționa cu lumea. Fiecare simț este o poartă către o întâlnire, iar prin această întâlnire ne definim mai clar pe noi înșine. Prin poveste, estetică, limbaj, mișcare și scenografie – teatrul, ca formă de artă totală, ne poate face să vedem ce a fost, ce este și, mai ales, ce ar putea deveni lumea noastră.”

Biletele pot fi achiziționate on-line, pe www.tntm.ro sau fizic, la Agenția de pe str. Mărășești nr. 2, deschisă între orele 11 și 19, în fiecare zi a săptămânii, cu excepția zilei de luni. Copiii, elevii, studenții, pensionarii, veteranii, precum și grupurile mai mari de 15 persoane beneficiază de reduceri de preț la bilete, iar persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit.