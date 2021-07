Ziua Județului Timiş, sărbătorită timp de patru zile

Ziua Județului, celebrată în 28 iulie, va fi marcată în acest an printr-o serie de evenimente ce se vor întinde pe durata a patru zile. Astfel, între 25 și 28 iulie, Consiliul Județean Timiş a pregătit acțiuni artistice, culturale și de divertisment pentru toate vârstele.

Cele 42 de acțiuni cultural-artistice și de divertisment sunt gândite și puse în scenă prin intermediul instituțiilor culturale subordonate Consiliul Județean Timiș. Acestea se vor desfășura în 10 locații, precum muzee, Piața Unirii, străzile din Cetate sau centre culturale.

Primele evenimente dedicate Zilei Județului vor avea loc duminică, 25 iulie. Mai exact, vor fi oferite spectacole pentru copii, ateliere de gastronomie, meșteșuguri, stand de tururi virtuale, ateliere de muzică, dans și actorie pentru cei mai mici dintre noi. Tot duminică, în Piața Unirii, vor concerta și cei de la Phaser și Vița de Vie. Acțiunile vor continua până pe 28 iulie, inclusiv, când va avea loc, de exemplu, un plen județean cu copii, cât și o ședință festivă a Consiliului, pe tema semnificației istorice a zilei.

„Am pregătit zeci de evenimente pe toate gusturile și pentru toate vârstele. Am avut grijă, de asemenea, să organizăm acțiunile respectând restricțiile în vigoare, având în vedere că ne aflăm încă într-un context epidemiologic fragil. Istoria, prezentul și viitorul județului nostru merită onorate și credem că vom avea parte de zile frumoase, pline de energie pozitivă, care să ne scoată din cotidianul rigid cu care suntem obișnuiți”, spune președintele CJ Timiș, Alin Nica.

Din anul 2016, Ziua Județului este celebrată în fiecare an în 28 iulie, pentru a marca instaurarea administrației românești în județul Timiș-Torontal, eveniment care a avut loc în 28 iulie 1919.

Programul complet al manifestărilor dedicate Zilei Judeţului:

Duminică, 25 iulie

Orele 11-12, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” – Spectacol de teatru;

Orele 10-17, la Muzeul Satului Bănățean – Ateliere de gastronomie, meșteșuguri, stand de tururi virtuale, producători locali, în organizarea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș;

Ora 12, Muzeul Satului Bănățean, în sala de expoziție temporară – vernisajul expoziției de port Comori sălăjene;

Orele 16-18, la Muzeul Satului Bănățean – Ateliere de muzică, dans şi actorie pentru copii, în organizarea Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin”;

Orele 18-19, la Muzeul Satului Bănățean, spectacol de teatru;

Orele 10-17.30, în Piața Unirii, pe scena din fața Muzeului Național de Artă – proiecţie de clipuri video cu evenimentele organizate de către instituțiile subordonate Consiliului Județean Timiş;

Orele 18-20, Piața Unirii, pe strada Mercy – Texte vivante – statui care recită, un eveniment organizat de Biblioteca Județeană Timiș;

Orele 21-23, Piața Unirii, pe scena din fața Muzeului Național de Artă, concerte susţinute de Phaser şi Vița de Vie Unplugged;

Luni, 26 iulie

Orele 10-18, la Centrul Multifuncțional Bastion – expoziție imagini vechi din Timișoara și Timiș şi tururi virtuale în județ, organizate de Centrul Multifuncțional Bastion şi Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș;

Ora 12, Muzeul Satului Bănățean, în Sala de expoziție temporară Casa Națională – expoziție foto de arhitectură bănățeană;

Orele 10-20, în Piața Unirii, pe scena din fața Muzeului Național de Artă – proiecţie de clipuri video cu evenimentele organizate de către instituțiile subordonate Consiliului Județean Timiş;

Ora 18, Piața Unirii – vernisajull expoziției European Heritage in the Collection Matica Srpska, Novisad, un eveniment organizat de Muzeul de Artă Timișoara în prezența ministrului Culturii din Serbia;

Ora 20, pe scena din fața Muzeului Național de Artă – sSpectacol de teatru susţinut de Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”;

Orele 21-23, pe scena din fața Muzeului de Artă – concerte susţinute de Beck Corlan şi Adrian Naidin Band;

Marţi, 27 iulie

Orele 10-18, la Centrul Multifuncțional Bastion – expoziție imagini vechi din Timișoara și Timiș şi tururi virtuale în județ, în organizarea Centrului Multifuncțional Bastion și a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș;

Ora 10 – 3 tururi de roman prin Timișoara, un eveniment organizat de Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”, pentru care înscrierile se fac pe e-mail la adresa: contact@bjtimis.ro;

Ora 12, la Sala de conferințe din cadrul Muzeului Satului Bănățean – expoziție foto Revoluția Română din Decembrie 1989;

Orele 10-20, în Piața Unirii, pe scena din fața Muzeului de Artă – proiecţie de clipuri video cu evenimentele organizate de către instituțiile subordonate Consiliului Județean Timiş;

Orele 10-18, la Muzeul de Artă Timișoara – tururi ghidate gratuite în muzeu pentru cinci grupuri de 20 de persoane, eveniment organizat sub numele Simbioză/ Pictura românească modernă și post-modernă. Înscrierea se face prin rezervare telefonică sau pe social media. Categorii vizate: copii, persoane cu dizabilități, pensionari.

Orele 18:30-20, la Muzeul de Artă Timișoara – lansarea volumului Domiciliu forțat (70 de ani de la deportarea în Bărăgan a familiilor din satul Pustiniș, judeţul Timiș), un eveniment organizat în colaborare cu Asociaţia Ariergarda. Prezintă scriitorii Viorel Marineasa și Daniel Vighi. Lansarea este urmată de proiecția filmului Întoarcerea acasă, de Iosif Costinaș.

Ora 19.30, la Muzeul de Artă Timișoara, în curtea Mercy – expoziție-concurs mnArTimiș – Joc de imaginație, cu premiere și vernisaj pentru concursul de artă dedicat tinerilor și adolescenților;

Ora 20, pe scena din fața Muzeului de Artă – spectacol de teatru susţinut de Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”;

Ora 21, în Piața Unirii, pe scena din fața Muzeului de Artă – spectacol de teatru;

Ora 21.30, la Muzeul de Artă Timișoara, în curtea Mercy – concert elektro/world music-#La givan’cu codru# susţinut de Lucian Nagy – kaval bulgar/turkish ney/saxofon/flaut, Marsel Poaty-Souamy – pian/synth, Mircea Ardeleanu Jr. – țambal/percuții/bass. Filmarea se redă și pe scena din fața Muzeului de Artă;

Miercuri, 28 iulie

Orele 10-18, la Centrul Multifuncțional Bastion – expoziție imagini vechi din Timișoara și Timiș şi tururi virtuale în județ, în organizarea Centrului Multifuncțional Bastion și a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș;

Orele 10-18, la Muzeul Național al Banatului – Ziua porților deschise, eveniment care include tururi ghidate în expoziții şi la Muzeul Popa’s;

Ora 10, Piața Unirii, pe scena din fața Muzeului de Artă – proiecţie de clipuri video cu evenimentele organizate de către instituțiile subordonate Consiliului Județean Timiş;

Orele 10-23, în Piața Unirii, standul de lângă scenă – Turul virtual al județului Timiș, un eveniment în organizarea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș;

Orele 10-16, la Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș – Ziua porților deschise şi expoziție de pictură și sculptură;

Ora 12, la Muzeul Satului Bănățean – expoziție de port, ceramică și podoabe din colecțiile din cadrul Muzeului Satului Bănățean;

Orele 17-20, la Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș – atelier de creație neconvențională;

Ora 18, la Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș – minirecital de vioară și pian;

Ora 20, la Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș – spectacol de teatru #dosztoievskij b@r reopening;

Orele 10-13, la Consiliul Județean Timiș – Ziua porților deschise, un eveniment destinat copiilor și tinerilor;

Orele 11-12, în Sala multifuncțională a CJ Timiş – plen județean cu copii;

Ora 17.30, pe spațiul verde din centrul Pieței Unirii – expoziție de presă și înscrisuri vechi, în organizarea Bibliotecii Județene Timiș;

Ora 20, în Piața Unirii, pe scena din fața Muzeului de Artă – spectacol de teatru în organizarea Teatrului pentru Copii și Tineret;

Ora 21, pe scena din fața Muzeului de Artă – concert susţinut de The Other You şi The Mono Jacks.