„Zeii de împrumut ai Vienei”, expoziția Christinei de Grancy ajunge la Timișoara

La pas, pe acoperișurile palatelor și clădirilor istorice ale Vienei. Doar călătorii norocoși vor ajunge vreodată în aceste spații, aflate între cer și pământ, unde arhitecții și artiștii de altădată au ascuns simboluri istorice, mesaje pentru viitor, reprezentări ale unor jocuri de putere. Toate acestea se dezvăluie în expoziția Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți a renumitei fotografe de teatru și artă Christine de Grancy. După ce a fost văzută de mii de vizitatori din țară și din Europa, expoziția ajunge la Timișoara.

Expoziţia prezintă o serie impresionantă de fotografii cu personaje mitologice, simbolice, istorice, aflate pe acoperișurile celor mai cunoscute clădiri vieneze. Fotografiile lui Christine de Grancy vorbesc despre trecut și despre consecințele acestuia asupra prezentului. Arta ei aduce laolaltă amintiri, iluzii, proiecții ale viitorului, dar și viață reală de zi cu zi, elemente pe care artista le îmbina cu minuțiozitate.

După ce a fost văzută de mii de vizitatori din țară și din Europa, expoziția ajunge la Timișoara grație colaborării dintre Muzeul Național al Banatului și Forumul Cultural Austriac, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș.

Vernisajul va avea loc în 5 februarie, de la ora 17, la Bastionul „Maria Theresia” (str. Martin Luther 4), în prezența curatoarei expoziției, actrița Mercedes Echerer, a ambasadoarei Austriei în România, Ulla Krauss-Nussbaumer, a consulului onorific al Austriei la Timișoara, Georg Bardeau, și a directorului adjunct al Muzeului Național al Banatului, Andrei Bălărie. Expoziția va putea fi vizitată până pe 29 martie.

„Istoriile în imagini surprinse de Grancy conțin note de ironie, dar și semnificații mai profunde. De ce, tocmai în Viena lui Sigmund Freud, nu există o statuie a lui Mnemosyne, zeița memoriei? Să fie doar o întâmplare faptul că o sculptură a zeiței zvonurilor, Fama, tronează pe acoperișul Hofburg-ului? De ce Pallas Athena, zeița înțelepciunii și a războiului, păzește Parlamentul purtând-o în palmă pe Nike, zeița victoriei? La vremea respectivă, poate că simboliza dorința de democrați, dar astăzi? Și totuși, ce caută un îmblânzitor de cai în fața aceleiași clădiri? Rușine celui care gândește ceva nelalocul lui despre toate acestea!”, spune curatoarea expoziției, actrița Mercedes Echerer.

Din 1975 şi până în ultimii săi ani de viață – a murit pe neașteptate în 2025, în plin turneu al expoziției în România – Christine de Grancy a lucrat continuu la acest proiect artistic și de cercetare aflat la intersecția dintre fotografie, arhitectură, antropologie, artă plastică și semiotică. Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți a devenit, astfel, ultima sa mare expoziție itinerantă, un mesaj despre lecțiile istoriei, trecerea timpului, însemnătatea artei și forța vieții. Artista a dorit ca această expoziție să ajungă și la Timișoara, un oraș care are atâtea similitudini cu capitala austriacă – istorice, arhitecturale, artistice, de structură urbană – încât a fost adesea numit „Mica Vienă”.

Personalitatea Christinei de Grancy precum și opera sa vor fi subiectul unei lecturi performative, pe tema „Despre lume și vremuri – Viena și Mica Vienă în imagini literare contemporane”, oferită de actrița Mercedes Echerer, alături de actorii Karsai Dóra și Harald Weisz. Întâlnirea se va desfășura în 6 februarie, de la ora 16.30, în foaierul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara și al Teatrului German de Stat din Timișoara. Lectura este realizată de Forumul Cultural Austriac cu sprijinul celor două teatre, în cadrul Microstagiunii lor comune (5-9 februarie). Vor fi prezentate fragmente din texte pe care fotografiile artistei austriece le-au inspirat unor scriitori contemporani importanți din Austria. Evenimentul se va desfășura în limbile germană, maghiară și română, cu traducere în limbile română și engleză.

Citată de către prestigioasa publicație Photo France printre cei mai buni 100 de fotografi din lume, Christine de Grancy s-a stins din viață pe 20 martie 2025. Imaginile în mișcare nu au interesat-o niciodată. Lumea ei era cea a fotografiei, a clipei surprinse pe peliculă, pentru care avea un simț cu totul special. Tocmai de aceea, a fost supranumită „die Augnerin”, ceea care vede detaliul pe care ceilalți nici măcar nu-l observă.

Născuta la Brno, în 1942, Christine de Grancy s-a făcut cunoscută ca fotografă de teatru, în a doua parte a anilor 1970, la Burgtheater, în epoca directoratului lui Achim Benning, unde a și început proiectul care avea să devină Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți. Călătoriile sale fotografice au condus-o, între altele, în Grecia, Japonia, SUA, Rusia, Algeria, Sahara Occidentală, Portugalia, China, Tibet, Pakistan, Turcia, Georgia, Niger și Mali. Fiecare fotografie a sa, realizată în cele mai diverse spații culturale, era rezultatul unei cunoașteri respectuoase și profunde a oamenilor pe care îi portretiza.

În 2023, Ministerul austriac al Afacerilor Europene și Internaționale a preluat proiectul expozițional Geliehene Götter. Steinerne Wiener / Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți, pe care l-a dezvoltat împreună cu actrița și curatoarea Mercedes Echerer.