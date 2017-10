Zeci de ONG-uri, într-o scrisoare adresată premierului şi ministrului Justiţiei: „Nu este nevoie de o nouă reformare, ci de o îmbunătățire a organizării Justiției”

Câteva zeci de organizații non-guvernamentale, grupuri civice, asociații studențești din România și din afara țării cer Guvernului să renunțe la proiectul de lege inițiat de Ministerul Justiției privind modificarea legilor justiției.

Aproape 70 de organizații – printre care Grupul pentru Dialog Social, Freedom House, Platforma România 100 şi Societatea Timişoara – au trimis o scrisoare deschisp premierului și ministrului Justiției prin care cer renunțarea la actualul proiect și reluarea dezbaterilor privind modificarea legilor justiției. Acestea au arătat că Justiția română a fost reformată în anii 2004 – 2005, iar acum este nevoie doar de o ajustare în vederea eficientizării, nicidecum de o intoarcere în timp.

În condițiile în care CSM a avizat negativ acest proiect de lege și aproape 4000 de magistrați au cerut, nominal, retragerea proiectului, organizaţiile semnatare spun că se impune ca opinia specialiștilor să fie ascultată şi cer organizarea unor dezbateri autentice cu privire la aspectele ce trebuie promovate. „Orice modificări se intenționează, ele trebuie să ducă la o consolidare a independenței justiției și la continuarea luptei împotriva corupției pe coordonatele reformei începute în 2004 – 2005, când s-a consolidat din punct de vedere normativ independența Justiției și a avut loc separarea administrativă și funcțională a Ministerului Justiției de CSM”, atrage acestea atenţia.

Începând de atunci, reamintesc semntarii scrisorii, CSM a preluat gestionarea carierei magistraților, inclusiv a atribuțiilor de control asupra activității acestora și asupra managementului instanțelor și parchetelor, și tot în acea perioadă s-a înființat DNA: „Grație acestor modificări esențiale și, astfel, magistrații având securizată cariera în fața influențelor politicului, s-a ajuns la soluționarea unor cauze cu persoane având poziții importante în România, ieșind astfel la iveală corupția sistemică din cadrul instituțiilor și autorităților publice.”

Ulterior, încrederea cetățenilor români în Justiție a crescut în mod constant în ultimii zece ani, în scurt timp, România devenind model regional și european de luptă împotriva corupției la nivelul instituțiilor judiciare, mai spun reprezentanţii ONG-urilor.

„Drept urmare, suntem conștienți că în prezent nu este nevoie de o nouă reformare, ci de o îmbunătățire a organizării Justiției în vederea eficientizării sale. Aceste ajustări trebuie însă discutate în mod real cu magistrații și societatea civilă. Reamintim că – în final – societatea românească în ansamblu este beneficiara actului de justiție”, se arată în scrisoarea deschisă.

Organizațiile semnatare îşi exprimă dezacordul faţă de prevederi care să permită controlul magistraților de către organisme aflate în subordinea politicului, care să întărească poziția ministrului în decizia politică cu privire la numirea conducerii Ministerului Public, care să ducă la crearea unor structuri distincte pentru urmărirea penală doar a magistraților sau care să înlăture șansele ca tinerii sub 30 ani să fie promovați în sistemul judiciar: „România are nevoie de stabilitate instituțională a sistemului juridic. Or, noi credem că modificările propuse exprimă de fapt intențiile reale ale Ministerului Justiției de recreare a unor pârghii de control asupra justiției și că ele, de fapt, vulnerabilizează întregul proiect.”

Asociaţiile semnatare sunt Asociaţiile Aradul Civic, Accept, Activ Civic, Ariergarda Timișoara, ARAS, Asociația pentru Dezvoltare GHEPart, Curtea de Argeş, „Bucuria de a fi”, Rădăuți, Asociația Culturală Diogene, Asociaţia Civică şi Umanitară Mână Ajutătoare, Pro Democraţia, SPICC, Asociația Studenților la Drept, Iași, Asociația Studenților de la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Asociația Ține de noi, Canada Save Roșia, Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale, Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului, Centrul Român pentru Politici Europene, Civica Iași, Comunitatea Declic, Consiliul Tineretului din România, Corupția ucide, #Cuzavreadreptate Iaşi, Dăruiește Viața, Elsa Timișoara, Evoluție în Instituție, Freedom House, Frontline Club Bucharest, Funky Citizens, Geeks 4 Democracy, Grupul de Dialog Social, Grupul Ștafeta Steagului Uniunii Europene, Inițiativa Craiova, Inițiativa România, Inițiativa Timișoara, LiderJust, Liga Studenților Iaşi, Mureșul Civic , Oradea Civică, Organizația Studenților din Universitatea de Vest Timișoara, Institutul pentru Politici Publice, Platforma România 100, Pieces of Heaven , Protestari ProdemocraţieLondra, Rădăuțiul civic, #Rezistenţa București, #Rezist ,#Rezist Bruxelles, #Rezist Lyon, #Rezist Milano, #Rezist München, #Rezist Paris, #Rezist Torino, #Rezist Toronto, #Rezist Zürich, Romania As We Want It, Milano, RomBel, Comunitatea Românilor din Belgia, Societatea Europeană pentru Justiție, Societatea Timișoara, SPICC , Trei Compas, Umbrela Anticorupție Cluj, Valea Jiului Society, Voci pentru Democraţie şi Justiţie (VeDemJust) şi Go 4 Education.