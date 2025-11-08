Zece medalii de aur pentru sportivi din Timișoara, la Campionatul Mondial de Karate din Japonia

12 sportivi de la Clubul Golden Karate Timișoara au câștigat 17 medalii, dintre care zece de aur, la Campionatul Mondial de Karate din Japonia, desfășurat zilele trecute.

Campionatul Mondial de Karate s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, timp în care sportivii timișoreni au participat în probele de Kata și Kumite, cei mai mulți dintre aceștia reușind să se claseze pe podium.

Sportivii timișoreni au strălucit, reușind să poarte tricolorul pentru zece medalii de aur, trei medalii de argint si patru medalii de bronz, după cum urmează:

Roxana Stoian – locul I kata individual, locul I kata echipe; Alexandru Pălăcean – locul I kumite individual, locul I kata echipe; Bogdan Guțu – locul II kumite individual, locul I kumite echipe; Tania Harte – locul III kumite individual, locul III – kumite echipe; Răzvan Bodaș – locul I kumite echipe; Natalia Milea – locul I kata echipe; Ines Kocsis – locul I kata echipe; Victor Oprișor – locul I kata echipe, locul II kata echipe; Elisabeta Luchescu – locul I kumite echipe, locul III – kumite echipe; Robert Pîrvulescu – locul II kumite echipe, locul III – kumite echipe; Radu Bradea – locul IV kumite individual; Rareș Pașcalău– locul IV kumite individual.

Cea de-a 11-a ediție a Campionatului Mondial de Karate din Japonia s-a desfășurat în localitatea Matsuyama, între 1 și 3 noiembrie, și a reunit aproximativ 1.000 de sportivi din 33 de țări ale lumii.