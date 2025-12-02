Zece lucrări din colecția Muzeului de Artă Timișoara, transformate în machete în relief

Muzeul Național de Artă Timișoara inaugurează o expoziție inedită de tablouri tactile dedicate persoanelor nevăzătoare, Revoluţia tactilă, organizată cu prilejul Zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilități. Zece lucrări celebre din colecția muzeului au fost transformate în machete în relief, replici tactile pe care nevăzătorii le pot explora liber.

Vernisajul expoziţiei, găzduit în Sala Baroc, miercuri, 3 decembrie, la ora 17, va debuta cu un mesaj din partea managerului Muzeului de Artă, Filip Petcu, urmat de un scurt recital de pian susținut de Theodor Rădulescu, masterand la Facultatea de Muzică a Universităţii de Vest din Timişoara, care va interpreta lucrări de Vangelis, Yann Tiersen și John Kander. Ulterior, participanții vor putea lua parte la un tur ghidat al expoziției tactile „pe nevăzute”, susținut de organizatori.

“Cu foarte mici excepții, muzeele de artă sunt inaccesibile nevăzătorilor. Există reguli care interzic atingerea exponatelor, și e pe bună dreptate, pentru că astfel asigură protecția operelor. Însă, pentru persoanele cu dizabilități de vedere, aceasta este o barieră, un real blocaj pentru înțelegerea artei vizuale. Problema nu se poate rezolva doar prin ghiduri audio, care oferă descrieri verbale abstracte. Atingerea rămâne esențială”, spun organizatorii expoziţiei.

Pentru a remedia acest neajuns, Muzeul de Artă Timișoara și Centrul de Cercetare TactileLibrary® au dezvoltat un proiect inovator: transformarea a zece lucrări celebre din colecția muzeului în machete în relief, replici tactile pe care nevăzătorii le pot explora liber. Exponatelor tactile le este asociat un conținut audio explicativ detaliat, care ghidează nevăzătorii în citirea tactilă și oferă informații complementare despre opera de artă în sine. Această abordare permite atingerea lucării, astfel nevăzătorii au libertatea de a înțelege mai mult și mai bine arta plastică.

Fiecare planșă tactilă conține un cod QR, care oferă acces la un conținut explicativ accesibilizat audio. Informațiile includ modul de citire și decodificare tactilă a fiecărei planșe, dar și detalii despre opera artistică: perioada, tehnica, curentul artistic, autorul și povestea vieții lui, compoziția, semnificația, părerile criticilor și scurte citate relevante despre crezul artistic al pictorului. Acest proiect oferă o soluție tehnică pentru o experiență culturală completă, transformând arta dintr-un subiect exclusivist într-o realitate tangibilă și incluzivă. MNArT și TactileLibrary® stabilesc astfel un nou standard pentru incluziunea muzeală.

În realizarea proiectului Revoluţia tactilă sunt implicați studenți ai UVT de la diverse specializări: Corina Ciunae și Mădălin Grădinaru (Comunicare și Relații Publice, anul II), Daniel Matei (Științe Cognitive, anul III), Iulian Rotaru (Informatică Engleză, anul III), Ioana Satmari și Briana Toader (Media Digitală, anul III), toți membri ai echipei TactileLibrary®, coordonați de dr. Alina Satmari (Departamentul de Geografie).

Proiectul este susținut de Continental Anvelope România prin Fundația Universității de Vest din Timișoara, şi de Consiliul Judeţean Timiş.