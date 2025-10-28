Workshopuri sub egida Centrului de Dezvoltare Academică al UVT

Centrul de Dezvoltare Academică al Universității de Vest din Timișoara lansează seria de workshopuri „CDA 2025”, o suită de ateliere participative și aplicative.

„Ideile prind sens când le gândim și le testăm împreună. Astăzi, sensul lor înseamnă și IA (inteligență artificială) în sălile de curs, seminar sau laborator și în afara lor, înseamnă interculturalitate, internaționalizare și colaborări în echipe interdisciplinare”, spun reprezentanţii Centrului de Dezvoltare Academică (CDA) al Universității de Vest din Timișoara. Aceştia lansează seria de workshopuri „CDA 2025”, o suită de ateliere participative și aplicative care îmbină modelul Reflexiv-colaborativ de instruire cu metodologii participative precum „laboratoarele vii / living Labs”, respectiv metodologii de internaționalizare a învățământului superior de tip Collaborative Online International Learning.

„Prin oferta actuală a Centrului de Dezvoltare Academică al UVT, declară rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, sunt urmărite două obiective fundamentale: „sprijinirea cadrelor didactice în proiectarea unor experiențe de învățare relevante și eficiente și realizarea unor evaluări autentice, pe de o parte, respectiv crearea de contexte reale de co-design a unor soluții pedagogice relevante între profesori, studenți, managementul UVT și structurile-suport din universitate, pe de altă parte. Seria din acest an continuă direcția inițiată în edițiile anterioare și întărește angajamentul UVT pentru dezvoltare didactică bazată pe dovezi.”

În lunile următoare, anunţă organizatorii, aceste workshopuri vor aborda teme-cheie pentru comunitatea academică UVT:

Cum folosim IA generativă mai clar, mai eficient și mai transparent?; Co-design, implementare și evaluare a învățării colaborative internaționale (COIL); Strategii eficiente de evaluare și feedback în mediul universitar; Co-design inter/transdisciplinar și multi-actor bazat pe metodologia Living Labs împletită cu modelul RCL pentru soluții de evaluare autentică și feedback formativ;

Fiecare sesiune va avea maximum 25-30 de participanți şi o durată de până la trei ore / două module, iar rezultatul autentic vizat se finalizează în cadrul sesiunii. Aplicațiile se construiesc pe o disciplină referențială reală, aleasă de fiecare participant, pentru transfer imediat în practică.

Înscrierile sunt deschise tuturor candidaților care își doresc dezvoltarea sferei de cunoștințe vizate prin workshopurile planificate în cadrul proiectului. Detalii despre calendar, înscriere și condițiile de acces se pot găsi pe pagina seriei CDA de Workshopuri 2025: https://cda.uvt.ro/workshopuri-cda-2025/.