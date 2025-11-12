Wiener Privatklinik aduce la Timișoara expertiză de ultimă generație în tratarea cancerului

Wiener Privatklinik (WPK), unul dintre cele mai prestigioase spitale private din Austria – inclus în clasamentul World’s Best Hospitals timp de cinci ani consecutiv – organizează pe 28 noiembrie, la Hotel Timișoara, un eveniment medical gratuit dedicat pacienților oncologici și aparținătorilor acestora.

Sub tema „Tratamente de ultimă generație împotriva cancerului”, evenimentul aduce în prim plan cele mai recente progrese în diagnosticul și tratamentul cancerului, prezentate de cinci specialiști de renume internațional din Viena și un medic specialist din România.

Evenimentul se va desfășura într-un format dinamic și interactiv, cu prezentări concise, urmate de o sesiune deschisă de întrebări și răspunsuri, unde participanții pot dialoga direct cu specialiștii. Temele abordate vor include prevenția, diagnosticul precoce, tratamentele personalizate și opțiunile moderne de terapie oncologică. Evenimentul își propune să faciliteze schimbul de cunoștințe între specialiștii austrieci și cei români, consolidând astfel colaborarea internațională în beneficiul pacienților.

„Ne dorim ca acest eveniment să fie un spațiu de dialog real între pacienți, familii și medici – un loc în care speranța se întâlnește cu inovația medicală. Este parte din misiunea noastră de a face accesibile expertiza și resursele medicale de top acolo unde este cea mai mare nevoie de ele”, afirmă Thomas Peter Ebm, Managing Director, Wiener Privatklinik.

Evenimentul îi va avea ca invitați pe: prof. univ. dr. Christoph C. Zielinski, unul dintre cei mai apreciați oncologi din Austria, inclus în top 2% oameni de știință la nivel global (conform Universității Stanford). Este director medical al Wiener Privatklinik și director al WPK Academy Central European Cancer Center; univ. doz. dr. Martha Hoffmann, specialistă în medicină nucleară și imagistică moleculară, Radiology Center Vienna; prof. univ. dr. Brigitte Schurz, specialistă în obstetrică-ginecologie, cu o vastă experiență în oncologia ginecologică, dr. Alexis Freitas, FEBS, chirurg specializat în gastroenterologie și hepatologie; dr. David Weidenauer, specialist în medicină internă și cardiologie; dr. Simona Dunărințu, specialist în radiologie și imagistică medicală.

Cancerul este, în prezent, a doua cauză principală de deces atât în România, cât și la nivel global. Este vorba despre un grup extins de peste 200 de afecțiuni oncologice, fiecare cu propriile caracteristici, metode de diagnostic și tratament. Impactul acestei boli este profund, afectând nu doar pacientul, ci și familia acestuia, cu implicații sociale, economice și emoționale majore.

În România, în anul 2023, 46.405 persoane și-au pierdut viața din cauza cancerului . În același an, au fost diagnosticate 100.471 de cazuri noi. Boala continuă să aibă un impact major asupra populației, iar accesul la diagnostic precoce și tratamente eficiente rămâne o provocare esențială pentru sistemul de sănătate.

La nivelul Uniunii Europene, situația este la fel de alarmantă. În 2022, cancerul a provocat aproximativ 1,3 milioane de decese. Totodată, au fost înregistrate peste 2,7 milioane de cazuri noi . Cele mai frecvente tipuri de cancer diagnosticate în rândul populației europene sunt cancerul de sân, cancerul colorectal, cancerul de prostată, cancerul de col uterin și cancerul pulmonar. Cele mai ridicate rate de mortalitate sunt asociate cu cancerul pulmonar, cancerul colorectal, cancerul de sân și cancerul pancreatic. Se preconizează că, până în 2040, numărul cazurilor de cancer în Uniunea Europeană va crește cu 18,39%.

Înscrierile la seminarul oncologic se realizează online, accesând acest link: https://wiener-privatklinik.com/ro/state-of-the-art-in-oncology-2025-timisoara/#event-program. Participarea este gratuită, iar locurile sunt limitate.

Wiener Privatklinik, fondată în 1871, la Viena, este unul dintre cele mai mari și prestigioase spitale private din Austria. Spitalul oferă servicii medicale în peste 30 de specialități, prin intermediul a zece centre de competență, dispunând de 145 de paturi, un centru de radiologie dotat cu PET-CT și medicină nucleară, precum și de singurul centru privat de radioterapie din Austria. În 2024, peste 1.000 de pacienți români au fost tratați la WPK, iar 60% dintre aceștia au urmat tratamente oncologice. Spitalul colaborează cu peste 300 de medici cu reputație internațională, dintre care 28 au fost incluși în topul celor mai buni 2% oameni de știință din lume, realizat de Universitatea Stanford în 2025.

WPK facilitează accesul pacienților români la serviciile sale medicale prin biroul local din București și prin consultațiile online oferite pe platforma WPK Online Healthcare Center.