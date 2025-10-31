Volumele nominalizate pentru premiile Uniunii Scriitorilor Timiş

Juriul pentru decernarea premiilor literare ale Filialei Timiş a Uniunii Scriitorilor din România pentru anul editorial 2024 a decis nominalizarea următoarelor volume:
Premiul Opera Omnia
Radu Ciobanu, pentru întreaga activitate literară.
Premiul Cartea anului pentru poezie
Slavco Almăjan, Enigma cu trei aripi, poezii, Editura Liberatea, Panciova, 2024;
Veronica Balaj, Parcul Dante. Holograme și pretexte, ediție română-engleză, traducere Eva Halus, Editura Mușatinia, 2024;
Ioan T. Morar, Toba de piatră, Editura Baroque Books &Arts, 2024;
Costel Stancu, Liniștea e un dar de la greci, Editura Tribuna, 2024;
Robert Șerban, Aproape nimic sigur, poeme, Editura Cartier 2024.
Premiul Cartea anului pentru proză
Elena-Maria Cernăianu, Satyaloka sau vedanta vulturilor violeți, roman, Editura Vatra Veche, 2024;
Dumitru Oprișor, Singurătatea ajunge la toți, roman, Editura Junimea, 2024;
Lucian P. Petrescu, Lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel, proză, Editura Cartea Românească, 2024;
Paul Purea, Succuba. Nopțile pandemiei, roman, Editura Brumar, 2024;
Victor Ravini, Dincolo de mănăstirea nebunilor, roman, Editura Ideea, 2024.
Premiul Cartea anului pentru critică, istorie literară și eseu
Pia Brînzeu, Shakespeare între cer și pământ, Editura UVT, 2024;
Ionel Bota, Spectacolul poate începe. Despre o „poveste a textului” în scrisul lui Cornel Ungureanu, Editura, Tim Reșița, 2024;
Eleonora Ringler-Pascu, Peter Handkes Schreibwege: vom Sprechstück zum episch-philosophischen Theater, Editura Univerității de Vest din Timișoara, 2024;
Ion Jurca Rovina, Oul apocaliptic, Editura Palimpsest, 2024;
Nicolae Sârbu, Poezia. Prin labirintul unei imposibile definiții, Editura Thymes, 2024.
Premiile speciale ale Juriului pentru traduceri, publicistică și îngrijire de ediții
Henrike Brădiceanu-Persem, Ioan Biriș, Lucian Blaga. Die dogmatischen Konzepte – lucrare filozofică. Traducere din limba română în limba germană de Henrike Brădiceanu-Persem, editura Eikon București, 2024;
Ildiko Gabos-Foarţă. György Dragomán, Sistemrestart, nuvele (traducere din lb maghiara),Editura. Polirom, 2024;
Lucian Ionică, Gheorghe Azap, Din luina inimii. Scrisori către Elena Wagner, Editura UVT, 2024
Marian Odangiu, Logica timpului. Pro musica. Texte, Editura Aranca, 2024;
Liviu Ornea. Jean-Baptiste del Amo. Fiul omului, de (traducere din franceză), Anansi, 2024;
Liviu Ornea, Paolo Giordano Tasmania (traducere din italiană) Anansi, 2024;
Liviu Ornea, Piergiogio Odifreddi, Pilule matematice (traducere din italiană), Editura Humanitas, 2024;
Liviu Ornea, Carlo Rovelli, Găuri albe, (traducere din italiană), Editura Humanitas, 2024
Decizia finală a Juriului va fi dată publicității odată cu ceremonia de decernare a premiilor literare ale Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor pentru anul editorial 2024, care va avea loc vineri, 14 noiembrie, de la ora 12, în Sala de cenaclu a revistei Orizont (Piața Sfântul Gheorghe nr. 3).
