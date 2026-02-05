Vila Internațional din Timişoara revine în patrimoniul CJ Timiş

Vila Internațional, de pe bulevardul C.D. Loga, înainte de 1989 casă a familiei Ceaușescu, revine în patrimoniul județului Timiș. Aici va fi amenajat un centru socio-cultural.

În plenul de azi al CJ Timiş a fost aprobată exproprierea clădirii și dizolvarea societății Intercenter, unde Consiliul Județean era acționar cu 45% din acțiuni, iar omul de afaceri Ovidiu Tender deținea 55%, anunţă Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

„Astăzi am îndreptat o mare greșeală care s-a făcut în urmă cu două decenii, timp în care s-a derulat un contract păgubos pentru Timiș. Au fost 20 de ani de nepăsare, de lipsă de implicare și, poate, uneori, de complicitate. În tot acest timp, Vila Internațional a fost lăsată de izbeliște, ajungând acum o adevărată paragină. Nu s-a făcut nicio investiție aici, nu a fost pusă în valoare, iar în ultima vreme în jurul clădirii au început să «roiască» anumite clanuri care mai dețin case pe bulevardul Loga. Perioada șmecherilor, a celor care cred că pot face orice s-a încheiat. Expropriem, dizolvăm o societate fără utilitate și redăm acest imobil comunității”, mai spune Alfred Simonis.

Acesta anunţă că, în fost imobilul respectiv CJ Timiş intenţionează să amenajeze un centru socio-cultural.