Viitori ghizi turistici, în vizită la Margina și la Buziaș

Viitori ghizi, formaţi de Școala de Turism Alternativ, au vizitat, la sfârşitul săptămânii trecute, Centrul de Informare Turistică de la Margina şi Școala de Aviație Aero West, din Buziaș. Evenimentul a fost organizat de Asociația Turism Alternativ.

Prima vizită a fost la Centrul de Informare Turistică de la Margina, apoi viitorii ghizi turistici au plecat într-un circuit cu căruțe trase de cai la Muzeul Satului din Sintești, la gospodării locale și la Biserica de lemn din Margina. Prânzul a fost servit la stână și a constat în produse specifice, precum mămăligă tăiată cu ață, tochitură și plăcintă cu urdă. Din program nu a lipsit oprirea în lanul de lavandă și un scurt popas la Fabrica de Oțet, aflată în stare avansată de degradare, dar care încă își păstrează din farmecul de odinioară.

La Buziaș, primarul Sorin Munteanu a vorbit despre potențialul turistic al stațiunii și despre planurile administrației. La Şcoala de Aviaţie Aero Wets, ghid le-a fost directorul tehnic al acesteia, Alexandru Popovici. Viitorilor ghizi turistici le-au fost prezentate avioanele de școală și antrenament din hangar și avioanele AN-2 din Divizia de agricultură. În program au fost incluse un scurt tur ghidat prin Buziaş, o plimbare prin Parcul cu platani și o oprire la celebra Colonadă.

„Mă bucur că încet, încet, am început să ne reluăm activitatea după pandemie și că am putut organiza acest infotrip pentru cursanții noștri. Am dorit de mult să ajungem la Margina, la acest centru de informare turistică despre care am auzit doar lucruri frumoase. Am vrut ca viitorii ghizi să vadă cum funcționează un asemenea centru. Cred că am putut vedea cel mai bun exemplu care demonstrează că, dacă există pasiune, perseverență și viziune, poți realiza lucruri frumoase oriunde. (…) Sunt fericit să văd tot mai multe exemple pozitive în turism și tot mai mulți oameni implicați și pasionați în acest domeniu și sper ca și viitorii noștri absolvenți să aibă o contribuție la dezvoltarea turismului la noi în țară”, spune Mario Csipai, președinteke Asociației Turism Alternativ, organizatorul evenimentului.