Viitoarea ediție a Bienalei de Arhitectură Timișoara, organizată în parteneriat cu Fundația Alber

După zece ani de activitate, Beta – bienala de arhitectură din Timișoara anunță încheierea unui parteneriat cu Fundația Alber, în perspectiva unui nou capitol, marcat de cea de-a șasea ediție a bienalei, ce va avea loc în 2026.

Acest parteneriat, spun organizatorii Bienalei, marchează începutul unei colaborări valoroase, bazate pe viziuni comune privind rolul arhitecturii în dezvoltarea sustenabilă, echitabilă și incluzivă a orașelor. Fundația Alber se alătură astfel demersului Beta de a stimula gândirea critică, dialogul interdisciplinar și implicarea comunității în modelarea spațiului construit.

„Ne bucurăm să avem alături Fundația Alber, un actor activ în susținerea inițiativelor care reimaginează viitorul urban. Împreună, vom dezvolta un program prin care ne propunem să aducem arhitectura mai aproape de oameni și să chestionăm modurile în care privim orașul”, a declarat echipa Beta.

Fundația Alber, cunoscută pentru susținerea proiectelor culturale și educaționale cu impact pe termen lung, susține atât strategic, cât și operațional conturarea direcțiilor ediției Beta 2026 și implementarea proiectului.

„Pentru noi, arhitectura este mai mult decât construcție – este un instrument de schimbare socială și coeziune. Ne onorează colaborarea cu Beta și suntem convinși că ediția din 2026 va fi un reper pentru dialogul urban și participativ în regiune”, a transmis echipa Fundației Alber.

Bienala de arhitectură din Timișoara va avea loc în prima jumătate a anului 2026. În pregătirea acesteia, echipa Beta din cadrul Filialei Teritoriale Timiș a Ordinului Arhitecților din România lucrează îndeaproape cu noii parteneri pentru un oraș mai bun.

Beta, bienala de arhitectură din Timișoara, organizată de Ordinul Arhitecților din România – Filiala Timiș, este un proiect reper al orașului, cu activitate remarcabilă în ultimii zece ani. Prin Beta, organizatorii își propun să genereze cadrul pentru conversații relevante despre viața în oraș și implicit cultura spațială și arhitectură, prin expoziții, conferințe, intervenții în spațiul public și proiecte educative.

Fundația Alber susține inițiative culturale, educaționale și civice care contribuie la construirea unor comunități responsabile, informate și implicate, cu un accent deosebit pe transformarea spațiului urban și pe accesul echitabil la resurse culturale. Parte dintr-un grup activ și vizionar, ce are la bază o experiență solidă în dezvoltarea urbană, consolidată prin proiecte imobiliare remarcabile în Timișoara, precum City of Mara, Nord One sau Vivalia. Prin aceste inițiative, contribuie la revitalizarea orașului și la crearea unui mediu urban durabil, estetic și funcțional. În viitor, grupul din care face parte va dezvolta noi proiecte menite să redefinească standardele locuirii contemporane și să susțină misiunea fundației de a sprijini educația tinerilor.