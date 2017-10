Viena şi „Mica Vienă”, legate doar prin autostradă

Întrucât operatorii aerieni nu consideră ruta Timişoara – Viena profitabilă, deocamdată cel puţin singura legătură rapidă între Viena şi „Mica Vienă” rămâne autostrada. Deşi Aeroportul Internaţional Timişoara a făcut eforturi pentru reluarea acestei rute, nu s-a găsit o soluţie viabilă cu companiile de profil.

Solicitări oficiale

Lipsa legăturii aeriene dintre Timişoara şi Viena a fost adusă în discuţie recent la Consiliul Judeţean Timiş, unde consilierul judeţean PSD Dan Poenaru a făcut o interpelare pe această temă. „Se discută intens despre Timişoara Capitală Culturală Europeană, eveniment crucial pentru oraşul nostru, însă uităm faptul că Timişoara, numită şi Mica Vienă, nu mai are de aproape cinci ani nicio legătură aeriană cu marea Vienă. Este o mare ruşine şi acest lucru va aduce prejudicii grave fluxului de turişti care vor să vină în perioada respectivă. Cred că este o chestiune de interes general, nu doar a oraşului şi a judeţului, ci şi a zonei noastre ca să fie reintroduse cursele Timişoara – Viena”, declară Dan Poenaru.

În opinia sa, dacă nu se poate ajunge la un compromis pe această temă cu compania Austrian Airlines, ar trebui să se găsească soluţii pe plan intern, respectiv la nivelul Tarom: „Cred că trebuie făcut un efort comun de către CJ Timiş, Primărie, asociaţia care patronează acest eveniment, astfel încât, cât mai curând să avem legături aeriene cu marea Vienă. Întodeauna am primit răspuns că există autostradă. Da, dar eu am fost recent la Viena şi am făcut pe drum 9-10 ore pentru că am prins două accidente şi două construcţii pe autostradă. Nu ştiu câtă lume va veni de la Viena să vadă Timişoara în aceste condiţii.”

Preşedintele CJ Timiş, Călin Dobra, a promis că va face o adresă oficială către toate instituţiile care sunt abilitate în acest sens de a susţine reintroducerea, de fapt, a acestei curse aeriene.

Operatorii nu par interesaţi

Aeroportul Internaţional Timişoara a făcut eforturi pentru reluarea acestor curse, însă nu s-au găsit până în momentul de faţă operatori interesaţi. Pentru zboruri directe s-au purtat discuţii cu companiile Air Berlin, Wizz Air, Tarom, Blue Air, Air Nikky şi Air Dolomiti care, precizează reprezentanţii Aeroportului, „pe baza datelor statistice privind potenţialii pasageri interesaţi de destinaţia finală Viena, au ajuns la concluzia că nu ar fi rentabilă o astfel de cursă.”

Nici la nivelul Tarom nu s-au găsit soluţii, deşi Aeroportul a oferit Tarom, care operează pe relaţia Bucureşti-Viena, tarife aeroportuare minime pentru ca această cursă să facă escală la Timişoara. „Răspunsul a fost acelaşi: nu ar fi rentabilă această escală datorită faptului că numărul de pasageri preluaţi de la Timişoara nu ar reuşi să acopere costurile escalei, iar cursa în sine ar fi întârziată cu aproximativ o oră. ceea ce ar putea îndreptăţi pasagerii îmbarcaţi la Bucureşti să aleagă altă companie aeriană pentru u ajunge la Viena mai devreme”, spun reprezentanţii AIT.

Pe de altă parte, conducerea Aeroportului menţionează că începând cu 29 octombrie, compania Lufthansa va opera zilnic pe ruta Frankfurt – Timişoara -Frankfurt, „iar astfel, prin cel mai conectat aeroport din lume (aproximativ 300 de destinaţii), pentru pasageri se realizează o foarte bună conectivitate cu întreg mapamondul.”

„Cred că s-a înţeles că am făcut tot ce era posibil, toate demersurile necesare pentru răspunde tuturor solicitărilor. Din păcate, deocamdată, nu se întrevăd soluţii, în viitorul apropriat cel puţin, pentru reluarea curselor Timişoara – Viena”, ne-a declarat Dan Idolu, directorul Aeroportului Internaţional Timişoara.