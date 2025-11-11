Victorie definitivă a Primăriei Timişoara în procesul „Loga 52”

Primăria Municipiului Timișoara a obținut victoria definitivă în procesul de evacuare a familiei care a ocupat ilegal clădirea de pe bulevardul C.D. Loga 52. Tribunalul Arad a admis apelul Municipalității și a dispus eliberarea imobilului.

Primăria Timişoara anunţă că va pune în aplicare hotărârea judecătorească imediat după comunicarea oficială a sentinței, pentru ca imobilul să poată fi redat comunității.

„Mă bucur că, în sfârșit, adevărul a fost restabilit. Nu pentru că sistemul funcționează impecabil, ci pentru că noi nu cedăm. Le mulțumesc celor care au văzut dreptatea și au decis de partea ei. Așteptăm să intrăm în casă și s-o punem la dispoziția timișorenilor”, spune primarul Dominic Fritz.

Clădirea de pe b-dul Loga nr. 52 a fost recuperată în 2023, în urma unui parcurs juridic îndelungat, care a demonstrat caracterul ilegal al retrocedărilor din anii ’90. Primarul Dominic Fritz a solicitat eliberarea imobilului intabulat în patrimoniul statului și în administrarea Primăriei, însă accesul a fost blocat sistematic de către cei care au ocupat ilegal clădirea.

În aceste condiții, Municipalitatea a inițiat acțiunea de evacuare. La instanța din Timișoara, familie care ocupa imobilul a obținut, prin diverse acțiuni, amânări succesive timp de un an, culminând cu strămutarea la Judecătoria Arad. Prin aceleași metode, și aici cauza a fost amânată în mod repetat până la o decizie nefavorabilă în primă instanță. Victoria a fost obținută prin sentință definitivă la instanța de apel.

Primăria Timișoara a obținut în această vară și respingerea cererii de radiere a dreptului de proprietate al Statului Român și de administrare al Municipiului Timișoara. Decizia a consolidat poziția Primăriei, deoarece a stabilit că reclamanții, respectiv familia care ocupă ilegal imobilul, nu au calitate procesuală și nu au dreptul legal să formuleze o astfel de cerere.

Clădirea care a reintrat în proprietatea statului și administrarea Primăriei Timișoarei se află pe un teren de 1.202 mp și are regim de parter plus etaj. Municipalitatea are ca obiectiv valorificarea acestui imobil în beneficiul comunității, prin transformarea sa într-un spațiu educațional.