Victor Ieronim Stoichiță: „Nu văd cum aș fi putut supraviețui fără experiența de la Păltiniș, în acei ani de demență totalitară”

Provine dintr-o veche familie de aristocrați ardeleni, medici din generație în generație. Destinul și timpurile au întrerupt, însă, această tradiție de familie și l-au „așezat” pe un alt drum profesional. „Istoria artei a fost, în ceea ce mă privește, un fel un accident (cred că fericit). Studiul istoriei artei oferea în România anilor `60-`70 ai secolului trecut iluzia unei libertăți pe care contextul politic de atunci nu ar fi permis-o altcumva”, spune Victor Ieronim Stoichiță, critic și istoric de artă de anvergură internațională.

Plecat din România, la începutul anilor `80, când „totul a devenit insuportabil și absurdul totalitar a atins culmi vertiginoase”, a predat Istoria Artei la Universitatea din München, apoi, de aproape 30 de ani, este profesor la Universitatea din Fribourg fiind, în tot acest timp, invitat să conferențieze la Sorbona, Göttingen, Frankfurt, Harvard, Collège de France.

L-am invitat la un dialog despre cea mai recentă carte a sa (Despre trup, Humanitas, 2020), despre felul în care operele de artă pot fi „citite” și de către profani, despre anii petrecuți în România, între întoarcerea de la Roma și plecarea la München, și primii ani de exil, despre experiența Școlii de la Păltiniș și întâlnirea cu Constantin Noica, dar și despre România, țară la a cărei cetățenie nu a renunțat.

CV Victor Ieronim Stoichiță

S-a născut la Bucureşti, la 13 iunie 1949.

A abosolvit studii universitare la Bucureşti, Roma (licenţă în Istoria artei) şi Paris (doctorat de stat).

A fost asistent la Catedra de Istoria şi teoria artei a Academiei de Arte Frumoase din Bucureşti (1973-1981) şi la Institutul de Istorie a Artei al Universităţii din München (1984-1990). A fost profesor invitat la diferite universităţi, printre care Sorbona (1987), Göttingen (1989-1990), Frankfurt (1990), Harvard (2005-2007), precum şi la Collège de France (2008). A fost, de asemenea, cercetător asociat la diferite instituţii de cercetare (Institute of Advanced Study/Princeton, The Getty Center/Los Angeles, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte/Roma, Center for Advanced Studies in Visual Arts/Washington). Din 1991 este profesor la Universitatea din Fribourg (Elveţia).

În februarie 2007 a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, iar în 2011 cel de Doctor Honoris Causa al Universităţii Catolice din Louvain.

Din 2012 este membru al Academiei Naţionale Italiene („Dei Lincei“), iar din 2014, membru al Academiei Europene. În 2014 a fost titularul Catedrei anuale a Muzeului Luvru şi i-a fost conferit titlul de „Chevalier des arts et des lettres“ al Republicii Franceze.

A publicat Simone Martini, Meridiane (1975), Ucenicia lui Duccio di Buoninsegna, Meridiane (1976), Pontormo şi manierismul, Meridiane (1978) şi Humanitas, (2008), Mondrian, Meridiane (1979), Georges de La Tour, Meridiane (1980), Creatorul şi umbra lui, Meridiane (1981) şi Humanitas (2007), L’instauration du tableau. Métapeinture à l’aube des Temps Modernes, Méridiens-Klincksieck, Paris (1993) (trad. rom. Meridiane, 1999; Humanitas, 2012), Efectul Don Quijote, Humanitas, (1995), Visionary Experience in the Golden Age of Spanish Art, Reaktion Books, Londra (1995) (trad. rom. Humanitas, 2011), A Short History of the Shadow, Reaktion Books, Londra (1997) (trad. rom. Humanitas, 2000, 2008), Goya. The Last Carnival (în colaborare cu Anna Maria Coderch), Reaktion Books, Londra (1999) (trad. rom. Humanitas, 2007), Ver y no ver, Siruela, Madrid (2005) (trad. rom. Humanitas, 2007), The Pygmalion Effect: from Ovid to Hitchcock,The University of Chicago Press, Chicago (2008) (trad. rom. Humanitas, 2011), Efectul Sherlock Holmes. Trei intrigi cinematografice, Humanitas (2013), L’image de l’Autre. Noirs, Juifs, Musulmans et „Gitans“ dans l’art occidental des Temps Modernes, Hazan, Paris (2014), Oublier Bucarest. Un récit, Actes Sud, Arles (2014), Cum se savurează un tablou și alte studii de istoria artei, Humanitas, (2015), Imaginea Celuilalt. Negri, evrei, musulmani și țigani în arta occidentală în zorii epocii moderne, 1453-1800, Humanitas (2017), Despre trup. Anatomii, redute, fantasme, Humanitas (2020).

(Sursă CV: Humanitas)