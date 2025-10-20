Sinagoga din Cetate va găzdui o seară de istorie vie, de povești autentice și memorie colectivă. Invitată specială va fi Getta Neumann, una dintre cele mai cunoscute și respectate cercetătoare ale istoriei evreilor din Banat, care va povesti despre viața evreilor din Timișoara,dincolo de sinagogi și palate.

Timișoara este un oraș cu o identitate profund multiculturală, o țesătură bogată de istorii, tradiții și influențe care i-au conturat spiritul de-a lungul secolelor. Printre comunitățile care au contribuit decisiv la formarea chipului modern al orașului se numără și cea evreiască – un grup cu un rol esențial în dezvoltarea economică, socială și culturală a Timișoarei. Pentru a readuce în prim-plan această moștenire prețioasă, evenimentul Viața evreilor din Timișoara: dincolo de sinagogi și palate invită publicul la o incursiune emoționantă în poveștile și destinele care au modelat oraşul dincolo de fațadele clădirilor și monumentelor.

Evenimentul, care va avea loc în 21 octombrie, de la ora 18, la Sinagoga din Cetate, str. Mărășești nr. 6, este o invitație de a privi istoria cu ochii oamenilor care au trăit-o şi propune o perspectivă diferită asupra istoriei Timișoarei – una care nu se rezumă la arhitectură sau cronologii seci, ci care pune în centru oamenii și poveștile lor. „Viața evreilor din Timișoara nu se reduce doar la sinagogile spectaculoase sau la palatele elegante construite în epoca de glorie a orașului. Ea se regăsește în contribuțiile adesea nevăzute, dar esențiale, ale unei comunități care a clădit școli, spitale, teatre, a sprijinit cultura și arta, a promovat toleranța și dialogul intercultural și a transformat orașul într-un spațiu al diversității și conviețuirii pașnice”, spun organizatorii.

Invitata principală, Getta Neumann, este una dintre cele mai cunoscute și respectate cercetătoare ale istoriei evreilor din Banat. Prin lucrările sale – Evreii din Timișoara. O istorie ilustrată, Destine evreiești din Timișoara și Sinagogile din Banat – aceasta a reușit să recupereze fragmente valoroase din memoria colectivă, transformându-le în povești vii, pline de emoție și semnificație. În cadrul evenimentului, Getta Neumann va împărtăși cu publicul nu doar date și fapte istorice, ci și mărturii, destine și amintiri care dau viață trecutului.

Discuția va fi moderată de Cristian Vicol, iar invitații Adrian Petru Stepan și Călin Timoc vor aduce în dialog perspective complementare despre rolul comunității evreiești în transformarea Timișoarei într-un centru urban dinamic și cosmopolit. Împreună, invitații vor explora teme esențiale precum identitatea multiculturală a orașului, patrimoniul evreiesc, relația dintre istorie și prezent, dar și importanța păstrării și valorificării memoriei colective într-o societate aflată în continuă schimbare.

Participarea la eveniment este gratuită, însă locurile sunt limitate. Cei interesați sunt invitați să se înscrie prin completarea formularului disponibil aici, pentru a-și asigura un loc. Înscrierea, spun organizatorii, este importantă pentru buna organizare și pentru a permite fiecărui participant să se bucure de experiență în cele mai bune condiții.

Evenimentul este organizat de Patricia Lidia Popescu-Cevei, în cadrul proiectului Istoria ca poveste, în parteneriat cu Cărturești, Asociația Bastionul ArtLitTim, Visit Timișoara și Comunitatea evreilor din Timișoara.

Potrivit acesteia, Viața evreilor din Timișoara: dincolo de sinagogi și palate nu este doar un eveniment despre trecut, ci și o reflecție asupra prezentului și viitorului: „Este o invitație de a înțelege mai bine orașul în care trăim, de a privi dincolo de fațadele arhitecturale și de a descoperi bogăția umană și culturală ascunsă în fiecare colț de stradă. Într-o lume în care identitățile se intersectează și poveștile se împletesc, Timișoara rămâne un oraș al diversității și al dialogului. Iar memoria comunității evreiești este una dintre cele mai prețioase file ale acestei povești.”