„Vestul adevărat”, o nouă premieră a Naţionalului timişorean

Teatrul Național din Timișoara pregăteşte o nouă premieră: Vestul adevărat, de Sam Shepard, în regia lui Felix Alexa. Primul spectacol este programat la sfârşitul acestei săptămâni.

În traducerea lui Andrei Marinescu, Vestul adevărat este povestea a doi frați seduși de mirajul Hollywood-ului – Austin, un scenarist de succes, și Lee, un vagabond cinic, dar șarmant – care țese admirabil „modelul din covor” al complicatelor relații de familie, într-un exercițiu de hiperrealism atât de perfect încât evenimentele par să sară dincolo de natura lor plauzibilă.

Piesa, deopotrivă amuzantă și gravă, brutală și comică, este una dintre capodoperele celebrului actor de teatru și film, dramaturg, scenarist, regizor, romancier și poet american Sam Shepard. Câștigător al premiului Pulitzer și nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun actor, de zece ori laureat al premiilor Obie pentru scenariu și regie, Sam Shepard este considerat unul dintre cei mai importanți dramaturgi ai secolului al XX-lea.

Bine-cunoscutul regizor de teatru Felix Alexa, premiat pentru multe dintre spectacolele sale, revine la Teatrul Național din Timișoara cu această tragi-comedie antrenantă, trecând piesa lui Shepard prin filtrul inteligenței și al umorului său abraziv.

Felix Alexa, prolific regizor și pedagog de teatru, a montat în teatre și a predat în universități din toată lumea (Paris, Zagreb, Seul, Beijing, Shanghai, New Delhi, Singapore sau Sidney). Experiența sa poartă amprenta marelui regizor Peter Brook, cu care a colaborat.

Regizorul Felix Alexa i-a distribuit în rolurile celor doi frați – protagoniști ai spectacolului, pe doi dintre cei mai tineri membri ai Naționalului timișorean: Marin Lupanciuc, unul dintre cei mai tineri actori nominalizați vreodată la Premiul UNITER pentru cel mai bun actor în rol principal (2023), și cel mai nou membru al trupei, Teodor Cauș, actor, muzician și dansator din noua generație. Cei doi sunt susținuți în partituri de compoziție de bine-cunoscuții actori ai Naționalului timișorean, Ion Rizea (premiul UNITER pentru cel mai bun actor secundar, 2021) și Paula Maria Frunzetti.

Decorul și costumele spectacolului sunt semnate de Maria Miu, reputat scenograf de teatru și film, recunoscută ca fiind unul dintre cei mai imaginativi, mai creativi și mai talentați artiști din generația sa.

Prima reprezentaţie va fi jucată duminică, 26 octombrie, de la ora 19, în Sala Mare a Teatrului Național din Timișoara. Următoarele reprezentații ale spectacolului sunt programate joi, 30 noiembrie, și duminică, 9 noiembrie.

Biletele pot fi achiziționate on-line, pe www.tntm.ro sau fizic, sau de la Agenția „Mărășești”, str. Mărășești nr. 2, deschisă între orele 11 și 19, în fiecare zi a săptămânii, cu excepția zilei de luni.